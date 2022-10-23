23 октября 2022

Дмитрий Медведев прилетел в Нижний Тагил на «Уралвагонзавод»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Праймериз Единой России. Москва, логотип, портрет, медведев дмитрий
Официальной информации о визите Дмитрия Медведева в Нижний Тагил пока нет Фото:

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прилетел в Нижний Тагил (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил источник на «Уралвагонзаводе», где у Медведева, как анонсировало агентство, запланировано рабочее совещание о ходе исполнения гособоронзаказа.

«Вертолет [Медведева] сел [на территории предприятия] около 15:00. Движение возле УВЗ не ограничивали», — поделился собеседник.

О том, что Медведев посетит УВЗ, URA.RU сообщило 24 октября. На самом предприятии на запрос корреспондента пока не ответили. Один из источников URA.RU ранее говорил, что Медведев также может посетить учебный центр в Елани, где готовят мобилизованных со всего Урала. Однако достоверной информации об этом нет.

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прилетел в Нижний Тагил (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил источник на «Уралвагонзаводе», где у Медведева, как анонсировало агентство, запланировано рабочее совещание о ходе исполнения гособоронзаказа. «Вертолет [Медведева] сел [на территории предприятия] около 15:00. Движение возле УВЗ не ограничивали», — поделился собеседник. О том, что Медведев посетит УВЗ, URA.RU сообщило 24 октября. На самом предприятии на запрос корреспондента пока не ответили. Один из источников URA.RU ранее говорил, что Медведев также может посетить учебный центр в Елани, где готовят мобилизованных со всего Урала. Однако достоверной информации об этом нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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