Дмитрий Медведев прилетел в Нижний Тагил на «Уралвагонзавод»

24 октября 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Официальной информации о визите Дмитрия Медведева в Нижний Тагил пока нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прилетел в Нижний Тагил (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил источник на «Уралвагонзаводе», где у Медведева, как анонсировало агентство, запланировано рабочее совещание о ходе исполнения гособоронзаказа. «Вертолет [Медведева] сел [на территории предприятия] около 15:00. Движение возле УВЗ не ограничивали», — поделился собеседник. О том, что Медведев посетит УВЗ, URA.RU сообщило 24 октября. На самом предприятии на запрос корреспондента пока не ответили. Один из источников URA.RU ранее говорил, что Медведев также может посетить учебный центр в Елани, где готовят мобилизованных со всего Урала. Однако достоверной информации об этом нет.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прилетел в Нижний Тагил (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил источник на «Уралвагонзаводе», где у Медведева, как анонсировало агентство, запланировано рабочее совещание о ходе исполнения гособоронзаказа. «Вертолет [Медведева] сел [на территории предприятия] около 15:00. Движение возле УВЗ не ограничивали», — поделился собеседник. О том, что Медведев посетит УВЗ, URA.RU сообщило 24 октября. На самом предприятии на запрос корреспондента пока не ответили. Один из источников URA.RU ранее говорил, что Медведев также может посетить учебный центр в Елани, где готовят мобилизованных со всего Урала. Однако достоверной информации об этом нет.