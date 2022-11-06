Полпред Якушев оценил выполнение гособоронзаказа на курганском заводе

Полпред УрФО Владимир Якушев: на КМЗ работа по гособоронзаказу идет напряженно

Уральский полпред Владимир Якушев и губернатор Курганской области Вадим Шумков 7 ноября побывали на КМЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев сообщил, что на предприятии «Курганмашзавод» работа по гособоронзаказу идет напряженно. При этом он добавил, что на КМЗ справятся с поставленными задачами. Об этом полпред заявил 7 ноября во время пресс-подхода.

«Работа идет достаточно напряженно. Есть определенные сложности. Но я уверен, что с теми задачами, которые сегодня поставлены перед заводами, на КМЗ справятся», — уточнил Якушев. Губернатор Курганской области Вадим Шумков добавил, что для выполнения гособоронзаказа на предприятии набирают новых сотрудников.

«КМЗ набирает на работу большое количество молодых ребят. Для региона — это налоги и дополнительные рабочие места. Также на предприятии развивают и гражданскую промышленность», — уточнил Шумков. Индекс промышленного производства (ИПП) в Курганской области составляет 104,1%. Это достаточно высокие темпы по стране, подчеркнул глава региона.

Ранее URA.RU писало, что Якушев и Шумков посетили курганское оборонное предприятие 7 ноября. Также полпреду показали, как идет ремонт стадиона «Локомотив» в центре города.