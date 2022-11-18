NYT: Запад начал отказываться от Украины из-за своих проблем

Западная поддержка Украине может оказаться под угрозой из-за собственных экономических проблем внутри стран-помощниц. Об этом пишет газета The New York Times.
«Западным правительствам может стать труднее [оказывать помощь Украине] — пусть не экономически, но политически — продолжать отправлять в Киев миллиарды долларов, пока собственные граждане страдают от роста цен и безработицы. Польша, Германия и Венгрия уже с трудом принимают новых украинских беженцев, и общий фон в Европе стал менее гостеприимным», — пишут авторы издания.
В статье уточняется, что США и другие западные страны будут продолжать оказывать поддержку. Но если изначально предполагалось, что конфликт на Украине закончится в более короткие сроки, то сейчас помогать становится труднее. Кроме того, Всемирный банк начал получать сигналы помощи от других стран мира, которые столкнулись с финансовыми трудностями и долгами.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада оказывают помощь украинской стране, но они сами столкнулись с экономическими трудностями на фоне собственных антироссийских санкций. Кроме того, даже внутри Америки и стран ЕС идет разлад по поводу оказания помощи Украине. Например, в Конгрессе США уже иронично называют Украину американским штатом из-за приоритетов американского правительства. Вашингтон стремительно теряют экономическую привлекательность для партнеров, заявил политолог Сергей Судаков, передает Pravda.Ru. Также республиканцы американской страны захотели контролировать выделяемые деньги, сообщает телеканал 360.
Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Западная поддержка Украине может оказаться под угрозой из-за собственных экономических проблем внутри стран-помощниц. Об этом пишет газета The New York Times. «Западным правительствам может стать труднее [оказывать помощь Украине] — пусть не экономически, но политически — продолжать отправлять в Киев миллиарды долларов, пока собственные граждане страдают от роста цен и безработицы. Польша, Германия и Венгрия уже с трудом принимают новых украинских беженцев, и общий фон в Европе стал менее гостеприимным», — пишут авторы издания. В статье уточняется, что США и другие западные страны будут продолжать оказывать поддержку. Но если изначально предполагалось, что конфликт на Украине закончится в более короткие сроки, то сейчас помогать становится труднее. Кроме того, Всемирный банк начал получать сигналы помощи от других стран мира, которые столкнулись с финансовыми трудностями и долгами. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада оказывают помощь украинской стране, но они сами столкнулись с экономическими трудностями на фоне собственных антироссийских санкций. Кроме того, даже внутри Америки и стран ЕС идет разлад по поводу оказания помощи Украине. Например, в Конгрессе США уже иронично называют Украину американским штатом из-за приоритетов американского правительства. Вашингтон стремительно теряют экономическую привлекательность для партнеров, заявил политолог Сергей Судаков, передает Pravda.Ru. Также республиканцы американской страны захотели контролировать выделяемые деньги, сообщает телеканал 360.