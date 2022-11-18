NYT: Запад начал отказываться от Украины из-за своих проблем

18 ноября 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

В СМИ предполагают, что западная поддержка Украине может сократиться Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западная поддержка Украине может оказаться под угрозой из-за собственных экономических проблем внутри стран-помощниц. Об этом пишет газета The New York Times. «Западным правительствам может стать труднее [оказывать помощь Украине] — пусть не экономически, но политически — продолжать отправлять в Киев миллиарды долларов, пока собственные граждане страдают от роста цен и безработицы. Польша, Германия и Венгрия уже с трудом принимают новых украинских беженцев, и общий фон в Европе стал менее гостеприимным», — пишут авторы издания. В статье уточняется, что США и другие западные страны будут продолжать оказывать поддержку. Но если изначально предполагалось, что конфликт на Украине закончится в более короткие сроки, то сейчас помогать становится труднее. Кроме того, Всемирный банк начал получать сигналы помощи от других стран мира, которые столкнулись с финансовыми трудностями и долгами. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада оказывают помощь украинской стране, но они сами столкнулись с экономическими трудностями на фоне собственных антироссийских санкций. Кроме того, даже внутри Америки и стран ЕС идет разлад по поводу оказания помощи Украине. Например, в Конгрессе США уже иронично называют Украину американским штатом из-за приоритетов американского правительства. Вашингтон стремительно теряют экономическую привлекательность для партнеров, заявил политолог Сергей Судаков, передает Pravda.Ru. Также республиканцы американской страны захотели контролировать выделяемые деньги, сообщает телеканал 360.

Западная поддержка Украине может оказаться под угрозой из-за собственных экономических проблем внутри стран-помощниц. Об этом пишет газета The New York Times. «Западным правительствам может стать труднее [оказывать помощь Украине] — пусть не экономически, но политически — продолжать отправлять в Киев миллиарды долларов, пока собственные граждане страдают от роста цен и безработицы. Польша, Германия и Венгрия уже с трудом принимают новых украинских беженцев, и общий фон в Европе стал менее гостеприимным», — пишут авторы издания. В статье уточняется, что США и другие западные страны будут продолжать оказывать поддержку. Но если изначально предполагалось, что конфликт на Украине закончится в более короткие сроки, то сейчас помогать становится труднее. Кроме того, Всемирный банк начал получать сигналы помощи от других стран мира, которые столкнулись с финансовыми трудностями и долгами. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада оказывают помощь украинской стране, но они сами столкнулись с экономическими трудностями на фоне собственных антироссийских санкций. Кроме того, даже внутри Америки и стран ЕС идет разлад по поводу оказания помощи Украине. Например, в Конгрессе США уже иронично называют Украину американским штатом из-за приоритетов американского правительства. Вашингтон стремительно теряют экономическую привлекательность для партнеров, заявил политолог Сергей Судаков, передает Pravda.Ru. Также республиканцы американской страны захотели контролировать выделяемые деньги, сообщает телеканал 360.