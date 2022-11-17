17 ноября 2022

В Конгрессе США назвали Украину американским штатом

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В Конгрессе США иронично обозвали Украину 51 штатом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В США назвали Украину 51-м штатом. Таким образом член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин иронично высказалась насчет оказания поддержки Киеву Вашингтоном.

«Вопрос в том, Украина сейчас 51-й штат Соединенных Штатов Америки? И какое место у [президента Украины Владимира] Зеленского в нашем правительстве?» — задалась вопросом Грин на своей странице в Twitter.

С начала спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля, США потратили миллиарды долларов на оказания помощи украинской стороне. В CNN заявляли о том, что данная поддержка истощает ресурсы США. Также в Пентагоне призвали западные страны оказывать большую поддержку Украине, пишет RT. Постпред России при организации Василий Небензя заявлял, что Украина — это полигон для испытания западного вооружения, передает телеканал 360.

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В США назвали Украину 51-м штатом. Таким образом член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин иронично высказалась насчет оказания поддержки Киеву Вашингтоном. «Вопрос в том, Украина сейчас 51-й штат Соединенных Штатов Америки? И какое место у [президента Украины Владимира] Зеленского в нашем правительстве?» — задалась вопросом Грин на своей странице в Twitter. С начала спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля, США потратили миллиарды долларов на оказания помощи украинской стороне. В CNN заявляли о том, что данная поддержка истощает ресурсы США. Также в Пентагоне призвали западные страны оказывать большую поддержку Украине, пишет RT. Постпред России при организации Василий Небензя заявлял, что Украина — это полигон для испытания западного вооружения, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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