В Конгрессе США назвали Украину американским штатом

18 ноября 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

В Конгрессе США иронично обозвали Украину 51 штатом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США назвали Украину 51-м штатом. Таким образом член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин иронично высказалась насчет оказания поддержки Киеву Вашингтоном. «Вопрос в том, Украина сейчас 51-й штат Соединенных Штатов Америки? И какое место у [президента Украины Владимира] Зеленского в нашем правительстве?» — задалась вопросом Грин на своей странице в Twitter. С начала спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля, США потратили миллиарды долларов на оказания помощи украинской стороне. В CNN заявляли о том, что данная поддержка истощает ресурсы США. Также в Пентагоне призвали западные страны оказывать большую поддержку Украине, пишет RT. Постпред России при организации Василий Небензя заявлял, что Украина — это полигон для испытания западного вооружения, передает телеканал 360.

В США назвали Украину 51-м штатом. Таким образом член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин иронично высказалась насчет оказания поддержки Киеву Вашингтоном. «Вопрос в том, Украина сейчас 51-й штат Соединенных Штатов Америки? И какое место у [президента Украины Владимира] Зеленского в нашем правительстве?» — задалась вопросом Грин на своей странице в Twitter. С начала спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля, США потратили миллиарды долларов на оказания помощи украинской стороне. В CNN заявляли о том, что данная поддержка истощает ресурсы США. Также в Пентагоне призвали западные страны оказывать большую поддержку Украине, пишет RT. Постпред России при организации Василий Небензя заявлял, что Украина — это полигон для испытания западного вооружения, передает телеканал 360.