TAC: США имеют право решить, когда закончится конфликт на Украине

03 декабря 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Американцы имеют право решать, когда закончится конфликт на Украине, пишет The American Conservative Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США, учитывая объем пожертвований и помощи отправленный Украине, вправе решать о том, когда стоит заканчивать конфликт на Украине, тем более в том случае, если он перестанет приносить какую-либо выгоду для Вашингтона. Об этом говорится в материале американского журнала The American Conservative. «Мы, американцы, имеем, учитывая наш незаменимый вклад в военные действия Украины, право сообщить Киеву, когда мы считаем, что риски дальнейших боевых действий превышают любую потенциальную выгоду для нас», — пишет журнал . Автор материала подчеркнул, что если Украина сможет вести боевые действия без помощи в виде поставок американских боеприпасов, то в таком случае украинское руководство вправе продолжать добиваться своих целей в этом конфликте. В статье говорится, что великие державы никогда не должны предавать свои личные интересы ради благополучия меньших держав. К тому же, если такая политика может привести к эскалации конфликта на Украине и войне между Россией и США, которая может стоить миллионов американских жизней. Ранее руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что спецоперация на Украине может и должна закончиться исключительно взятием Киева. Публицист Иван Новоселов считает, что поставки странами Восточной Европы советского оружия украинской армии не дает склонить Украину к миру, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США, учитывая объем пожертвований и помощи отправленный Украине, вправе решать о том, когда стоит заканчивать конфликт на Украине, тем более в том случае, если он перестанет приносить какую-либо выгоду для Вашингтона. Об этом говорится в материале американского журнала The American Conservative. «Мы, американцы, имеем, учитывая наш незаменимый вклад в военные действия Украины, право сообщить Киеву, когда мы считаем, что риски дальнейших боевых действий превышают любую потенциальную выгоду для нас», — пишет журнал. Автор материала подчеркнул, что если Украина сможет вести боевые действия без помощи в виде поставок американских боеприпасов, то в таком случае украинское руководство вправе продолжать добиваться своих целей в этом конфликте. В статье говорится, что великие державы никогда не должны предавать свои личные интересы ради благополучия меньших держав. К тому же, если такая политика может привести к эскалации конфликта на Украине и войне между Россией и США, которая может стоить миллионов американских жизней. Ранее руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что спецоперация на Украине может и должна закончиться исключительно взятием Киева. Публицист Иван Новоселов считает, что поставки странами Восточной Европы советского оружия украинской армии не дает склонить Украину к миру, передает телеканал 360.