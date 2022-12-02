Рогозин: спецоперация не закончится, пока Россия не возьмет Киев

02 декабря 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

СВО не закончится, пока Украина не будет уничтожена как военное укрепление Запада, заявил Рогозин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине не завершится, пока Россия не возьмет Киев. Об этом заявил экс-глава корпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Пока мы Киев, извините, не возьмем, оно все [спецоперация] не закончится. Пройдет достаточно много лет, даже после нашей победы, когда мы сможем обеспечить полную лояльность этого населения, которое распропагандировано против нас», — приводит слова Рогозина RT . По словам экс-главы «Роскосмоса», СВО также не закончится, пока Украина не будет ликвидирована как «форпост Запада». Также Рогозин отметил, что денацификация — это не физическое уничтожение нацистов, а очень длительный процесс. «Денацификация — это длинный процесс восстановления этого огромного пространства, которое сегодня называется Украина, а на самом деле анти-Россия. Это надо сделать Россией», — заключил руководитель военных советников. Ранее сообщалось, что Рогозин отправился в зону СВО. Сам экс-глава «Роскосмоса» сказал, что прибыл в ДНР с гуманитарной целью, чтобы лично отблагодарить российских бойцов, сообщает Life . Позже он возглавил группу военных советников.

Спецоперация на Украине не завершится, пока Россия не возьмет Киев. Об этом заявил экс-глава корпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Пока мы Киев, извините, не возьмем, оно все [спецоперация] не закончится. Пройдет достаточно много лет, даже после нашей победы, когда мы сможем обеспечить полную лояльность этого населения, которое распропагандировано против нас», — приводит слова Рогозина RT. По словам экс-главы «Роскосмоса», СВО также не закончится, пока Украина не будет ликвидирована как «форпост Запада». Также Рогозин отметил, что денацификация — это не физическое уничтожение нацистов, а очень длительный процесс. «Денацификация — это длинный процесс восстановления этого огромного пространства, которое сегодня называется Украина, а на самом деле анти-Россия. Это надо сделать Россией», — заключил руководитель военных советников. Ранее сообщалось, что Рогозин отправился в зону СВО. Сам экс-глава «Роскосмоса» сказал, что прибыл в ДНР с гуманитарной целью, чтобы лично отблагодарить российских бойцов, сообщает Life. Позже он возглавил группу военных советников.