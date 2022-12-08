08 декабря 2022

Минобороны Швеции раскрыло военные планы страны после вступления в НАТО

Минобороны Швеции: Стокгольм направит свои войска для пополнения НАТО
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Виды Стокгольма. Швеция, флаг евросоюза, европа, стокгольмская ратуша
Швеция планирует пополнить армию НАТО за счет своих солдат Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

После вступления в Североатлантический альянс Швеция направит свою армию в Европу для пополнения сил НАТО. Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон.

«Мы хотим таким образом внести свой вклад в укрепление альянса», — заявил Йонсон. Его слова приводит газета Yomiuri. Уточняется, что шведские войска будут направлены в Восточную Европу.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит на расширение НАТО. Также она отреагирует на ухудшение ситуации в сфере безопасности. Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО. При этом Финляндия обвинила Россию в своем решении о вступлении в альянс.

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После вступления в Североатлантический альянс Швеция направит свою армию в Европу для пополнения сил НАТО. Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон. «Мы хотим таким образом внести свой вклад в укрепление альянса», — заявил Йонсон. Его слова приводит газета Yomiuri. Уточняется, что шведские войска будут направлены в Восточную Европу. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит на расширение НАТО. Также она отреагирует на ухудшение ситуации в сфере безопасности. Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО. При этом Финляндия обвинила Россию в своем решении о вступлении в альянс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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