Минобороны Швеции раскрыло военные планы страны после вступления в НАТО Минобороны Швеции: Стокгольм направит свои войска для пополнения НАТО 09 декабря 2022 в 08:03 Размер текста - 17 + Швеция планирует пополнить армию НАТО за счет своих солдат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО После вступления в Североатлантический альянс Швеция направит свою армию в Европу для пополнения сил НАТО. Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон. «Мы хотим таким образом внести свой вклад в укрепление альянса», — заявил Йонсон. Его слова приводит газета Yomiuri . Уточняется, что шведские войска будут направлены в Восточную Европу. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит на расширение НАТО. Также она отреагирует на ухудшение ситуации в сфере безопасности. Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО. При этом Финляндия обвинила Россию в своем решении о вступлении в альянс. После вступления в Североатлантический альянс Швеция направит свою армию в Европу для пополнения сил НАТО. Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон. «Мы хотим таким образом внести свой вклад в укрепление альянса», — заявил Йонсон. Его слова приводит газета Yomiuri. Уточняется, что шведские войска будут направлены в Восточную Европу. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит на расширение НАТО. Также она отреагирует на ухудшение ситуации в сфере безопасности. Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО. При этом Финляндия обвинила Россию в своем решении о вступлении в альянс. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям