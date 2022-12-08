Минобороны Швеции раскрыло военные планы страны после вступления в НАТО

Швеция планирует пополнить армию НАТО за счет своих солдат
новость из сюжетаШвеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО
После вступления в Североатлантический альянс Швеция направит свою армию в Европу для пополнения сил НАТО. Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон.
«Мы хотим таким образом внести свой вклад в укрепление альянса», — заявил Йонсон. Его слова приводит газета
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит на расширение НАТО. Также она отреагирует на ухудшение ситуации в сфере безопасности. Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО. При этом Финляндия обвинила Россию в своем решении о вступлении в альянс.
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