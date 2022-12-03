Финляндия обвинила Россию в своем решении вступить в НАТО

04 декабря 2022 в 06:54 Размер текста - 17 +

Вопрос о вступлении в НАТО власти Финляндии могут рассмотреть до конца года Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что якобы ядерная угроза со стороны России побудила его страну подать заявку на вступление в НАТО. По его словам, это сделано из соображений безопасности. «Ядерная угроза со стороны Москвы побудила Финляндию, которая граничит с Россией на протяжении 1,3 тысяч километров, задуматься о поиске поддержки. Опасения Финляндии за безопасность побудили нас обратиться в НАТО», — сообщил Пекка Хаависто изданию Kyodo News . Министр подчеркнул, что Финляндия оставалась нейтральной по отношению к России со времен Второй мировой войны. Но после начала спецоперации на Украине ситуация с безопасностью в Европе поменялась. Финские власти намерены в декабре рассмотреть вопрос о вступлении страны в НАТО. Страна вместе со Швецией подала заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу. Их вступление тогда ратифицировало большинство стран-членов НАТО. В Минобороны РФ заявляли, что членство Швеции и Финляндии в НАТО потребует спланировать нанесение ударов по объектам на территории этих стран.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что якобы ядерная угроза со стороны России побудила его страну подать заявку на вступление в НАТО. По его словам, это сделано из соображений безопасности. «Ядерная угроза со стороны Москвы побудила Финляндию, которая граничит с Россией на протяжении 1,3 тысяч километров, задуматься о поиске поддержки. Опасения Финляндии за безопасность побудили нас обратиться в НАТО», — сообщил Пекка Хаависто изданию Kyodo News. Министр подчеркнул, что Финляндия оставалась нейтральной по отношению к России со времен Второй мировой войны. Но после начала спецоперации на Украине ситуация с безопасностью в Европе поменялась. Финские власти намерены в декабре рассмотреть вопрос о вступлении страны в НАТО. Страна вместе со Швецией подала заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу. Их вступление тогда ратифицировало большинство стран-членов НАТО. В Минобороны РФ заявляли, что членство Швеции и Финляндии в НАТО потребует спланировать нанесение ударов по объектам на территории этих стран.