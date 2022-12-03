Финляндия обвинила Россию в своем решении вступить в НАТО

Вопрос о вступлении в НАТО власти Финляндии могут рассмотреть до конца годаФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что якобы ядерная угроза со стороны России побудила его страну подать заявку на вступление в НАТО. По его словам, это сделано из соображений безопасности.
«Ядерная угроза со стороны Москвы побудила Финляндию, которая граничит с Россией на протяжении 1,3 тысяч километров, задуматься о поиске поддержки. Опасения Финляндии за безопасность побудили нас обратиться в НАТО», — сообщил Пекка Хаависто изданию Kyodo News.
Министр подчеркнул, что Финляндия оставалась нейтральной по отношению к России со времен Второй мировой войны. Но после начала спецоперации на Украине ситуация с безопасностью в Европе поменялась.
Финские власти намерены в декабре рассмотреть вопрос о вступлении страны в НАТО. Страна вместе со Швецией подала заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу. Их вступление тогда ратифицировало большинство стран-членов НАТО. В Минобороны РФ заявляли, что членство Швеции и Финляндии в НАТО потребует спланировать нанесение ударов по объектам на территории этих стран.
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что якобы ядерная угроза со стороны России побудила его страну подать заявку на вступление в НАТО. По его словам, это сделано из соображений безопасности. «Ядерная угроза со стороны Москвы побудила Финляндию, которая граничит с Россией на протяжении 1,3 тысяч километров, задуматься о поиске поддержки. Опасения Финляндии за безопасность побудили нас обратиться в НАТО», — сообщил Пекка Хаависто изданию Kyodo News. Министр подчеркнул, что Финляндия оставалась нейтральной по отношению к России со времен Второй мировой войны. Но после начала спецоперации на Украине ситуация с безопасностью в Европе поменялась. Финские власти намерены в декабре рассмотреть вопрос о вступлении страны в НАТО. Страна вместе со Швецией подала заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу. Их вступление тогда ратифицировало большинство стран-членов НАТО. В Минобороны РФ заявляли, что членство Швеции и Финляндии в НАТО потребует спланировать нанесение ударов по объектам на территории этих стран.