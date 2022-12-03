03 декабря 2022

Финляндия обвинила Россию в своем решении вступить в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, заседание
Вопрос о вступлении в НАТО власти Финляндии могут рассмотреть до конца года Фото:

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что якобы ядерная угроза со стороны России побудила его страну подать заявку на вступление в НАТО. По его словам, это сделано из соображений безопасности.

«Ядерная угроза со стороны Москвы побудила Финляндию, которая граничит с Россией на протяжении 1,3 тысяч километров, задуматься о поиске поддержки. Опасения Финляндии за безопасность побудили нас обратиться в НАТО», — сообщил Пекка Хаависто изданию Kyodo News.

Министр подчеркнул, что Финляндия оставалась нейтральной по отношению к России со времен Второй мировой войны. Но после начала спецоперации на Украине ситуация с безопасностью в Европе поменялась.

Финские власти намерены в декабре рассмотреть вопрос о вступлении страны в НАТО. Страна вместе со Швецией подала заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу. Их вступление тогда ратифицировало большинство стран-членов НАТО. В Минобороны РФ заявляли, что членство Швеции и Финляндии в НАТО потребует спланировать нанесение ударов по объектам на территории этих стран.

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что якобы ядерная угроза со стороны России побудила его страну подать заявку на вступление в НАТО. По его словам, это сделано из соображений безопасности. «Ядерная угроза со стороны Москвы побудила Финляндию, которая граничит с Россией на протяжении 1,3 тысяч километров, задуматься о поиске поддержки. Опасения Финляндии за безопасность побудили нас обратиться в НАТО», — сообщил Пекка Хаависто изданию Kyodo News. Министр подчеркнул, что Финляндия оставалась нейтральной по отношению к России со времен Второй мировой войны. Но после начала спецоперации на Украине ситуация с безопасностью в Европе поменялась. Финские власти намерены в декабре рассмотреть вопрос о вступлении страны в НАТО. Страна вместе со Швецией подала заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу. Их вступление тогда ратифицировало большинство стран-членов НАТО. В Минобороны РФ заявляли, что членство Швеции и Финляндии в НАТО потребует спланировать нанесение ударов по объектам на территории этих стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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