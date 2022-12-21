Офицер НМ ЛНР Марочко раскрыл, каких успехов удалось добиться ВСУ в ЛНР

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ зашли в ЛНР, нанеся контрудар

21 декабря 2022 в 23:05 Размер текста - 17 +

Инфраструктура ЛНР страдает от ударов HIMARS, сказал Андрей Марочко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинским военным удалось нанести контрудар и зайти на территорию ЛНР. Теперь ВСУ могут обстреливать инфраструктурные объекты, расположенные глубоко в тылу. Об этом в разговоре с URA.RU заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. «После того, как мы полностью освободили территорию ЛНР, враг собрался и потом нанес контрудар. То, что он планировал, у него не получилось. ВСУ имели временные успехи. Но вместе с тем они сейчас частично находятся на территории ЛНР и продолжают обстреливать наши мирные города и районы, которые находятся глубоко в тылу. У них сейчас есть в основном РСЗО HIMARS, он обстреливает именно инфраструктуру, объекты жизнедеятельности, объекты, которые имеют важную социальную сферу. Противник здесь очень настырно пытается прорывать нашу линию обороны. Силы у него довольно серьезные. И это происходит уже довольно длительное время», — сказал Андрей Марочко. Офицер Народной милиции отметил, что с 2014 года в республике накопилось множество проблем, которые требуют вмешательства президента. «Мы уже девятый год находимся в состоянии войны. Проблемных вопросов накопилось огромное количество в результате активных боевых действий. У нас повреждение, разрушение гражданской инфраструктуры. Естественно, не в полную силу работает экономика. Поэтому Владимир Владимирович [Путин], который подходит к вопросу комплексно, естественно, уведомлен и знает, что ситуация в некоторых моментах требуется лично его вмешательства», — добавил собеседник URA.RU. Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Во время встречи с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в республике остается весьма сложной. Ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинским военным удалось нанести контрудар и зайти на территорию ЛНР. Теперь ВСУ могут обстреливать инфраструктурные объекты, расположенные глубоко в тылу. Об этом в разговоре с URA.RU заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. «После того, как мы полностью освободили территорию ЛНР, враг собрался и потом нанес контрудар. То, что он планировал, у него не получилось. ВСУ имели временные успехи. Но вместе с тем они сейчас частично находятся на территории ЛНР и продолжают обстреливать наши мирные города и районы, которые находятся глубоко в тылу. У них сейчас есть в основном РСЗО HIMARS, он обстреливает именно инфраструктуру, объекты жизнедеятельности, объекты, которые имеют важную социальную сферу. Противник здесь очень настырно пытается прорывать нашу линию обороны. Силы у него довольно серьезные. И это происходит уже довольно длительное время», — сказал Андрей Марочко. Офицер Народной милиции отметил, что с 2014 года в республике накопилось множество проблем, которые требуют вмешательства президента. «Мы уже девятый год находимся в состоянии войны. Проблемных вопросов накопилось огромное количество в результате активных боевых действий. У нас повреждение, разрушение гражданской инфраструктуры. Естественно, не в полную силу работает экономика. Поэтому Владимир Владимирович [Путин], который подходит к вопросу комплексно, естественно, уведомлен и знает, что ситуация в некоторых моментах требуется лично его вмешательства», — добавил собеседник URA.RU. Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Во время встречи с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в республике остается весьма сложной. Ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей.