Морпехи из зоны СВО записали обращение к курганцам. Видео

10 января 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Военнослужащие записали для курганцев видеообращение из зоны СВО (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Морские пехотинцы Тихоокеанского флота записали специальное обращение для товарищей из Курганской области. Соответствующий ролик на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовала депутат городской думы Анастасия Романович. «155-я Гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота благодарит товарищей из курганской области за оказанную адресную помощь. Друзья, спасибо вам большое, вся ваша помощь в ближайшее время будет распределена и пойдет в дело», — говорит военнослужащий. На его фоне стоят коробки с необходимыми вещами, которые военным отправили курганцы. В своем посте депутат Романович поблагодарила морских пехотинцев за их труд. Также она пожелала им победы и скорейшего возращения домой живыми. О начале специальной военной операции РФ на территории Украины стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что основной задачей является демилитаризация и денацификация Украины.

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота записали специальное обращение для товарищей из Курганской области. Соответствующий ролик на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовала депутат городской думы Анастасия Романович. «155-я Гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота благодарит товарищей из курганской области за оказанную адресную помощь. Друзья, спасибо вам большое, вся ваша помощь в ближайшее время будет распределена и пойдет в дело», — говорит военнослужащий. На его фоне стоят коробки с необходимыми вещами, которые военным отправили курганцы. В своем посте депутат Романович поблагодарила морских пехотинцев за их труд. Также она пожелала им победы и скорейшего возращения домой живыми. О начале специальной военной операции РФ на территории Украины стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что основной задачей является демилитаризация и денацификация Украины.