09 января 2023

Морпехи из зоны СВО записали обращение к курганцам. Видео

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Военнослужащие записали для курганцев видеообращение из зоны СВО (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота записали специальное обращение для товарищей из Курганской области. Соответствующий ролик на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовала депутат городской думы Анастасия Романович.

«155-я Гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота благодарит товарищей из курганской области за оказанную адресную помощь. Друзья, спасибо вам большое, вся ваша помощь в ближайшее время будет распределена и пойдет в дело», — говорит военнослужащий. На его фоне стоят коробки с необходимыми вещами, которые военным отправили курганцы.

В своем посте депутат Романович поблагодарила морских пехотинцев за их труд. Также она пожелала им победы и скорейшего возращения домой живыми.

О начале специальной военной операции РФ на территории Украины стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что основной задачей является демилитаризация и денацификация Украины.

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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота записали специальное обращение для товарищей из Курганской области. Соответствующий ролик на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовала депутат городской думы Анастасия Романович. «155-я Гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота благодарит товарищей из курганской области за оказанную адресную помощь. Друзья, спасибо вам большое, вся ваша помощь в ближайшее время будет распределена и пойдет в дело», — говорит военнослужащий. На его фоне стоят коробки с необходимыми вещами, которые военным отправили курганцы. В своем посте депутат Романович поблагодарила морских пехотинцев за их труд. Также она пожелала им победы и скорейшего возращения домой живыми. О начале специальной военной операции РФ на территории Украины стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что основной задачей является демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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