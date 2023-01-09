В городе ЯНАО назначили нового координатора ЛДПР

В Надыме (ЯНАО) единогласно был избран новый координатор ЛДПР Евгений Русалеев. Об этом сообщает пресс-служба партии на официальном сайте.
«В партийной работе Евгений Русалеев зарекомендовал себя как человек надежный, исполнительный и ответственный. Он является помощником депутата Законодательного Собрания ЯНАО Голубенко Александра Федоровича на общественных началах и имеет опыт участия в избирательных кампаниях в качестве кандидата», — цитирует слова депутатов пресс-служба.
В ЛДПР также отмечают, что однопартийцы обещали оказать поддержку Русалееву в дальнейшей работе. Депутаты в ходе собрания рассказали о дальнейших планах и проектах.
Ранее сообщалось, что в Шурышкарском районе определили новый состав Думы, председателем которого стал Александр Худалей, заместителем председателя стала Любовь Кондыгина. Избирательная кампания проводилась по причине преобразования района в муниципальный округ.
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