09 января 2023

В городе ЯНАО назначили нового координатора ЛДПР

В Надыме новым координатором ЛДПР назначен Евгений Русалеев
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Заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, фракция лдпр
В Надыме избрали нового координатора ЛДПР Фото:

В Надыме (ЯНАО) единогласно был избран новый координатор ЛДПР Евгений Русалеев. Об этом сообщает пресс-служба партии на официальном сайте.

«В партийной работе Евгений Русалеев зарекомендовал себя как человек надежный, исполнительный и ответственный. Он является помощником депутата Законодательного Собрания ЯНАО Голубенко Александра Федоровича на общественных началах и имеет опыт участия в избирательных кампаниях в качестве кандидата», — цитирует слова депутатов пресс-служба.

В ЛДПР также отмечают, что однопартийцы обещали оказать поддержку Русалееву в дальнейшей работе. Депутаты в ходе собрания рассказали о дальнейших планах и проектах.

Ранее сообщалось, что в Шурышкарском районе определили новый состав Думы, председателем которого стал Александр Худалей, заместителем председателя стала Любовь Кондыгина. Избирательная кампания проводилась по причине преобразования района в муниципальный округ.

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В Надыме (ЯНАО) единогласно был избран новый координатор ЛДПР Евгений Русалеев. Об этом сообщает пресс-служба партии на официальном сайте. «В партийной работе Евгений Русалеев зарекомендовал себя как человек надежный, исполнительный и ответственный. Он является помощником депутата Законодательного Собрания ЯНАО Голубенко Александра Федоровича на общественных началах и имеет опыт участия в избирательных кампаниях в качестве кандидата», — цитирует слова депутатов пресс-служба. В ЛДПР также отмечают, что однопартийцы обещали оказать поддержку Русалееву в дальнейшей работе. Депутаты в ходе собрания рассказали о дальнейших планах и проектах. Ранее сообщалось, что в Шурышкарском районе определили новый состав Думы, председателем которого стал Александр Худалей, заместителем председателя стала Любовь Кондыгина. Избирательная кампания проводилась по причине преобразования района в муниципальный округ.
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