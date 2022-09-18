18 сентября 2022
17 сентября 2022

В районе ЯНАО выбрали нового председателя думы

Александр Худалей стал новым председателем думы Шурышкарского района ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, чиновник, губернатор, деловой разговор
В районе ЯНАО определились с составом думы Фото:

Новым председателем думы Шурышкарского района ЯНАО стал Александр Худалей. Об этом сообщается в соцсетях администрации.

«11 сентября на выборах жители Шурышкарского района определили новый состав Думы. Председателем единогласно выбран Александр Худалей, заместителем председателя — Любовь Кондыгина», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе избирательная кампания проводилась по причине преобразования района в муниципальный округ. Из 15 мандатов 12 достались «Единой России», по одному месту получили «Справедливая Россия», ЛДПР и самовыдвиженец.

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Новым председателем думы Шурышкарского района ЯНАО стал Александр Худалей. Об этом сообщается в соцсетях администрации. «11 сентября на выборах жители Шурышкарского района определили новый состав Думы. Председателем единогласно выбран Александр Худалей, заместителем председателя — Любовь Кондыгина», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе избирательная кампания проводилась по причине преобразования района в муниципальный округ. Из 15 мандатов 12 достались «Единой России», по одному месту получили «Справедливая Россия», ЛДПР и самовыдвиженец.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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