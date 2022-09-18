В районе ЯНАО выбрали нового председателя думы

В районе ЯНАО определились с составом думы
Новым председателем думы Шурышкарского района ЯНАО стал Александр Худалей. Об этом сообщается в соцсетях администрации.
«11 сентября на выборах жители Шурышкарского района определили новый состав Думы. Председателем единогласно выбран Александр Худалей, заместителем председателя — Любовь Кондыгина», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе избирательная кампания проводилась по причине преобразования района в муниципальный округ. Из 15 мандатов 12 достались «Единой России», по одному месту получили «Справедливая Россия», ЛДПР и самовыдвиженец.
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