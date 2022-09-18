В районе ЯНАО выбрали нового председателя думы

Александр Худалей стал новым председателем думы Шурышкарского района ЯНАО

19 сентября 2022 в 20:07 Размер текста - 17 +

В районе ЯНАО определились с составом думы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новым председателем думы Шурышкарского района ЯНАО стал Александр Худалей. Об этом сообщается в соцсетях администрации. «11 сентября на выборах жители Шурышкарского района определили новый состав Думы. Председателем единогласно выбран Александр Худалей, заместителем председателя — Любовь Кондыгина», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе избирательная кампания проводилась по причине преобразования района в муниципальный округ. Из 15 мандатов 12 достались «Единой России», по одному месту получили «Справедливая Россия», ЛДПР и самовыдвиженец.

Новым председателем думы Шурышкарского района ЯНАО стал Александр Худалей. Об этом сообщается в соцсетях администрации. «11 сентября на выборах жители Шурышкарского района определили новый состав Думы. Председателем единогласно выбран Александр Худалей, заместителем председателя — Любовь Кондыгина», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе избирательная кампания проводилась по причине преобразования района в муниципальный округ. Из 15 мандатов 12 достались «Единой России», по одному месту получили «Справедливая Россия», ЛДПР и самовыдвиженец.