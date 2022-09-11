11 сентября 2022
10 сентября 2022

В районе ЯНАО определились с выборами депутатов

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Пятнадцать депутатов получат мандаты в районе ЯНАО Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО прошли выборы депутатов. Как сообщается в соцсетях окружного избиркома, из 15 мандатов 12 досталось кандидатам из «Единой России», одно место получила «Справедливая Россия», одно — самовыдвиженец и еще одно — ЛДПР.

«Любовь Кондыгина „Единая Россия“ — 57,49%, Константин Катаев „Справедливая Россия“ — 50,46%, независмый кандидат Александр Захаров — 42,68%, Виталий Семяшкин „Единая Россия“ — 38,58%, Александр Худалей „Единая Россия“ — 36,82%, Александр Нензелов „Единая Россия“ — 35,48%», — говорится в итогах голосования по Мужевскому округу.

По Овгортскому округу победу одержали кандидаты «Единой России» — Рудольф Везелов, Нина Горнова, Наталья Попова, Николай Рочев, Петр Чупров. По Горковскому округу мандаты получат три представителя «Единой России»: Екатерина Дитц, Галина Новикова, Александр Пачков и один кандидат от ЛДПР Сергей Шахов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе была зафиксирована самая высокая явка избирателей. Более 50% активных избирателей, что в два раза больше чем в Новом Уренгое.

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В Шурышкарском районе ЯНАО прошли выборы депутатов. Как сообщается в соцсетях окружного избиркома, из 15 мандатов 12 досталось кандидатам из «Единой России», одно место получила «Справедливая Россия», одно — самовыдвиженец и еще одно — ЛДПР. «Любовь Кондыгина „Единая Россия“ — 57,49%, Константин Катаев „Справедливая Россия“ — 50,46%, независмый кандидат Александр Захаров — 42,68%, Виталий Семяшкин „Единая Россия“ — 38,58%, Александр Худалей „Единая Россия“ — 36,82%, Александр Нензелов „Единая Россия“ — 35,48%», — говорится в итогах голосования по Мужевскому округу. По Овгортскому округу победу одержали кандидаты «Единой России» — Рудольф Везелов, Нина Горнова, Наталья Попова, Николай Рочев, Петр Чупров. По Горковскому округу мандаты получат три представителя «Единой России»: Екатерина Дитц, Галина Новикова, Александр Пачков и один кандидат от ЛДПР Сергей Шахов. Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе была зафиксирована самая высокая явка избирателей. Более 50% активных избирателей, что в два раза больше чем в Новом Уренгое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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