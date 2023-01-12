Юрист объяснил, за что можно получить налоговый вычет в 2023 году

Юрист Брызгалин: граждане РФ могут получить налоговый вычет за покупку квартир, образование, медуслуги и благотворительность в 2023 году

13 января 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Россияне могут претендовать на несколько основных видов налоговых вычетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россияне в 2023 году могут получить налоговый вычет по расходам на покупку жилья, благотворительность, обучение, занятия спортом, лечение и приобретение медикаментов. Об этом URA.RU сообщил генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук Аркадий Брызгалин. «По НДФЛ есть несколько основных видов налоговых вычетов, то есть в Налоговом кодексе РФ прописаны случаи, когда государство возвращает часть уплаченного налога налогоплательщику. Это по расходам на благотворительность, на обучение, на лечение и приобретение медикаментов, на занятия спортом и недвижимость», — сказал Аркадий Брызгалин. Юрист отметил, что вычет на приобретение жилой недвижимости состоит из трех частей и предоставляется по расходам. «Первое — на новое строительство или приобретение на территории РФ объекта жилой недвижимости, земельных участков под них. Второе — на погашение процентов по целевым займам, полученным от организаций или индивидуальных предпринимателей, фактически израсходованным на новое строительство или приобретение на территории РФ жилья. Третье — на погашение процентов по кредитам, полученным в банках, для рефинансирования кредитов на строительство или приобретение жилья, или участка», — уточнил он. Однако нужно предоставить все документы, подтверждающие платежи. Брызгалин также уточнил, что социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность предоставляется в сумме, направленной гражданином в течение года на благотворительные цели в виде денежной помощи. При налоговом вычете по расходам на обучение требуются документы, подтверждают расходы на обучение. Вычет за занятия спортом предоставляется в сумме расходов, уплаченных налогоплательщиком организациям, которые предоставляют спортивные услуги. Также человек может получить вычет за оплату медуслуг себе и родственникам, назначенных лекарств и страховых взносов по договору ДМС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне в 2023 году могут получить налоговый вычет по расходам на покупку жилья, благотворительность, обучение, занятия спортом, лечение и приобретение медикаментов. Об этом URA.RU сообщил генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук Аркадий Брызгалин. «По НДФЛ есть несколько основных видов налоговых вычетов, то есть в Налоговом кодексе РФ прописаны случаи, когда государство возвращает часть уплаченного налога налогоплательщику. Это по расходам на благотворительность, на обучение, на лечение и приобретение медикаментов, на занятия спортом и недвижимость», — сказал Аркадий Брызгалин. Юрист отметил, что вычет на приобретение жилой недвижимости состоит из трех частей и предоставляется по расходам. «Первое — на новое строительство или приобретение на территории РФ объекта жилой недвижимости, земельных участков под них. Второе — на погашение процентов по целевым займам, полученным от организаций или индивидуальных предпринимателей, фактически израсходованным на новое строительство или приобретение на территории РФ жилья. Третье — на погашение процентов по кредитам, полученным в банках, для рефинансирования кредитов на строительство или приобретение жилья, или участка», — уточнил он. Однако нужно предоставить все документы, подтверждающие платежи. Брызгалин также уточнил, что социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность предоставляется в сумме, направленной гражданином в течение года на благотворительные цели в виде денежной помощи. При налоговом вычете по расходам на обучение требуются документы, подтверждают расходы на обучение. Вычет за занятия спортом предоставляется в сумме расходов, уплаченных налогоплательщиком организациям, которые предоставляют спортивные услуги. Также человек может получить вычет за оплату медуслуг себе и родственникам, назначенных лекарств и страховых взносов по договору ДМС.