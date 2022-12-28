Какие выплаты будут доступны семьям с детьми с 1 января 2023 года. Инфографика

28 декабря 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Семьи могут рассчитывать на новые пособия при рождении первого и третьего ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 января в России вводится единое ежемесячное пособие по выплатам для семей с детьми до 17 лет. Размер выплаты будет зависеть от нуждаемости и среднедушевого дохода семьи. Агентство URA.RU приводит информацию о всех мерах государственной социальной поддержки семьям с детьми. Кто может получить новые пособия? Беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки;

Неработающие, которые взяли отпуск в связи с рождением ребенка;

Семьи при рождении первого ребенка;

Семьи при рождении третьего ребенка;

Члены семьи, если ребенку от трех до восьми лет, а также от восьми до 17 лет. Как получить новые пособия по выплатам для семей? Раньше для получения выплат было необходимо собрать множество различных справок и заполнить документы. Теперь система упростилась: с 1 января выплаты будут идти по одному заявлению. Подать его можно будет на «Госуслугах». Выплата назначается на 12 месяцев, затем будет необходимо повторно подавать заявление. Сколько можно получить денег от государства по новым выплатам для семей? Существует три выплаты: 50% от регионального прожиточного минимума — базовый размер выплаты. 75% — если среднедушевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума. 100% — если предыдущая выплата не подняла среднедушевой доход до уровня МРОТ. В среднем по стране в 2023 году это составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей. Эти данные взяты из учета нового уровня прожиточного минимума, который вступит в силу с 1 января 2023 года. Он составит 14 375 рублей. Что такое среднедушевой доход? Среднедушевой доход — это сумма доходов каждого члена семьи, поделенная на количество человек. Если в семье из трех человек: отец зарабатывает 26 тысяч рублей в месяц, мать — 19 тысяч, а ребенок безработный. В таком случае общий доход на семью составит 15 тысяч рублей в месяц. Это меньше прожиточного минимума на одну тысячу, поэтому семья может рассчитывать на получение выплат. В выплаты, которые влияют на среднедушевой доход, не входят: налоговые вычеты, прежние пособия, средства маткапитала, выплаты по соцконтракту, зарплата мобилизованных и социальные компенсации. Однако на размер дохода семьи на каждого члена влияют помимо зарплаты: алименты, стипендия, пенсии, доходы от вкладов, и от продажи и сдачи имущества в аренду. Однако этого недостаточно. Социальный фонд также проверит нуждаемость — это состояние, при котором семья не может удовлетворить свои потребности. Какие есть критерии нуждаемости семьи? Семья может рассчитывать на пособия, если: У семьи есть дом и квартира, где на каждого члена семьи приходится менее 40 кв. м.;

Имеется не больше одного дома и гаража;

Земельный участок не превышает 25 соток;

Один автомобиль старше 5 лет;

Наличие сбережений, доход от которых не превышает МРОТ. Виды выплат, доступные для семей с детьми Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 января в России вводится единое ежемесячное пособие по выплатам для семей с детьми до 17 лет. Размер выплаты будет зависеть от нуждаемости и среднедушевого дохода семьи. Агентство URA.RU приводит информацию о всех мерах государственной социальной поддержки семьям с детьми. Раньше для получения выплат было необходимо собрать множество различных справок и заполнить документы. Теперь система упростилась: с 1 января выплаты будут идти по одному заявлению. Подать его можно будет на «Госуслугах». Выплата назначается на 12 месяцев, затем будет необходимо повторно подавать заявление. Существует три выплаты: В среднем по стране в 2023 году это составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей. Эти данные взяты из учета нового уровня прожиточного минимума, который вступит в силу с 1 января 2023 года. Он составит 14 375 рублей. Среднедушевой доход — это сумма доходов каждого члена семьи, поделенная на количество человек. Если в семье из трех человек: отец зарабатывает 26 тысяч рублей в месяц, мать — 19 тысяч, а ребенок безработный. В таком случае общий доход на семью составит 15 тысяч рублей в месяц. Это меньше прожиточного минимума на одну тысячу, поэтому семья может рассчитывать на получение выплат. Однако этого недостаточно. Социальный фонд также проверит нуждаемость — это состояние, при котором семья не может удовлетворить свои потребности. Семья может рассчитывать на пособия, если: