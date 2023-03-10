Подполковник запаса: РФ усилится в Запорожье за счет 400 тысяч новых солдат

11 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Россия держит линию обороны на Запорожском направлении, сказал Олег Иванников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская группировка в районе Запорожья будет усилена за счет граждан, которых планируют привлекать на контракт из списка профессиональных военных. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. «В России сейчас происходит перманентные события по усилению группировки войск. Речь не идет о мобилизации, а о привлечении в Вооруженные силы специалистов, которые ранее были уволены по различным причинам. Фактически военкоматы выделяют грамотных руководителей, офицеров, которых приглашают на вышестоящие должности в Вооруженных силах, и пополняют тем самым командный состав, начиная от лейтенантов и заканчивая полковниками», — сказал Олег Иванников, отвечая на вопрос о том, успеет ли Россия перебросить в Запорожскую область больше бойцов при необходимости. По его словам, вероятность потери региона крайне мала. «В Запорожье мы можем наблюдать скопление боевиков ВСУ, которые еще не готовы к проведению самостоятельных наступательных операций. [Советник главы офиса президента Украины Михаил] Подоляк сообщил, что наступление украинских войск может ожидаться в течение двух месяцев. На мой взгляд, это дезинформация, так как украинские вооруженные формирования не готовы сейчас к наступлению и не будут также готовы и через два месяца. Это обусловлено не только отсутствием техники, но и погодными условиями. По чернозему осуществить большую наступательную операцию практически невозможно. Потеря Запорожья исключается по определению. Российские войска держат полностью линию обороны и выполняют свой воинский долг добросовестно», — объяснил собеседник агентства. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через пару месяцев ожидается контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что сейчас украинская сторона нуждается в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов. В России же идет подготовка кампании по привлечению военнослужащих по контракту. По данным URA.RU, до конца года планируется набрать в Вооруженные силы порядка 400 тысяч профессиональных военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская группировка в районе Запорожья будет усилена за счет граждан, которых планируют привлекать на контракт из списка профессиональных военных. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. «В России сейчас происходит перманентные события по усилению группировки войск. Речь не идет о мобилизации, а о привлечении в Вооруженные силы специалистов, которые ранее были уволены по различным причинам. Фактически военкоматы выделяют грамотных руководителей, офицеров, которых приглашают на вышестоящие должности в Вооруженных силах, и пополняют тем самым командный состав, начиная от лейтенантов и заканчивая полковниками», — сказал Олег Иванников, отвечая на вопрос о том, успеет ли Россия перебросить в Запорожскую область больше бойцов при необходимости. По его словам, вероятность потери региона крайне мала. «В Запорожье мы можем наблюдать скопление боевиков ВСУ, которые еще не готовы к проведению самостоятельных наступательных операций. [Советник главы офиса президента Украины Михаил] Подоляк сообщил, что наступление украинских войск может ожидаться в течение двух месяцев. На мой взгляд, это дезинформация, так как украинские вооруженные формирования не готовы сейчас к наступлению и не будут также готовы и через два месяца. Это обусловлено не только отсутствием техники, но и погодными условиями. По чернозему осуществить большую наступательную операцию практически невозможно. Потеря Запорожья исключается по определению. Российские войска держат полностью линию обороны и выполняют свой воинский долг добросовестно», — объяснил собеседник агентства. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через пару месяцев ожидается контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что сейчас украинская сторона нуждается в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов. В России же идет подготовка кампании по привлечению военнослужащих по контракту. По данным URA.RU, до конца года планируется набрать в Вооруженные силы порядка 400 тысяч профессиональных военных.