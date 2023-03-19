Путин в Мариуполе зашел в гости к местным жителям. Видео

19 марта 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился с местными жителями в Мариуполе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи в Мариуполе неожиданно пообщался с местными жителями. Также он зашел в гости в квартиру одного из горожан. «Не ожидал. Можно с вами хотя бы поздороваться? <…> Мы только по телевизору вас видели», — отреагировали местные жители. Трансляцию рабочего визита президента проводил телеканал «Россия 24». Владимир Путин подчеркнул, что нужно начинать знакомиться с горожанами ближе. Жители рассказали, что молятся за российского президента и назвали Мариуполь «маленьким кусочком рая». Затем Путин зашел в гости к одному из горожан. Сообщения о том, что российский президент посетил освобожденный город Мариуполь появились 19 марта. В ходе поездки он оценил новые дороги,, а также проследил за ходом строительства новых объектов в городе.

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи в Мариуполе неожиданно пообщался с местными жителями. Также он зашел в гости в квартиру одного из горожан. «Не ожидал. Можно с вами хотя бы поздороваться? <…> Мы только по телевизору вас видели», — отреагировали местные жители. Трансляцию рабочего визита президента проводил телеканал «Россия 24». Владимир Путин подчеркнул, что нужно начинать знакомиться с горожанами ближе. Жители рассказали, что молятся за российского президента и назвали Мариуполь «маленьким кусочком рая». Затем Путин зашел в гости к одному из горожан. Сообщения о том, что российский президент посетил освобожденный город Мариуполь появились 19 марта. В ходе поездки он оценил новые дороги,, а также проследил за ходом строительства новых объектов в городе.