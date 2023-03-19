Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи в Мариуполе неожиданно пообщался с местными жителями. Также он зашел в гости в квартиру одного из горожан.
«Не ожидал. Можно с вами хотя бы поздороваться? <…> Мы только по телевизору вас видели», — отреагировали местные жители. Трансляцию рабочего визита президента проводил телеканал «Россия 24».
Владимир Путин подчеркнул, что нужно начинать знакомиться с горожанами ближе. Жители рассказали, что молятся за российского президента и назвали Мариуполь «маленьким кусочком рая». Затем Путин зашел в гости к одному из горожан.
Сообщения о том, что российский президент посетил освобожденный город Мариуполь появились 19 марта. В ходе поездки он оценил новые дороги,, а также проследил за ходом строительства новых объектов в городе.
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