Путин в Мариуполе зашел в гости к местным жителям. Видео

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин встретился с местными жителями в Мариуполе Фото:

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи в Мариуполе неожиданно пообщался с местными жителями. Также он зашел в гости в квартиру одного из горожан.

«Не ожидал. Можно с вами хотя бы поздороваться? <…> Мы только по телевизору вас видели», — отреагировали местные жители. Трансляцию рабочего визита президента проводил телеканал «Россия 24».

Владимир Путин подчеркнул, что нужно начинать знакомиться с горожанами ближе. Жители рассказали, что молятся за российского президента и назвали Мариуполь «маленьким кусочком рая». Затем Путин зашел в гости к одному из горожан.

Сообщения о том, что российский президент посетил освобожденный город Мариуполь появились 19 марта. В ходе поездки он оценил новые дороги,, а также проследил за ходом строительства новых объектов в городе.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи в Мариуполе неожиданно пообщался с местными жителями. Также он зашел в гости в квартиру одного из горожан. «Не ожидал. Можно с вами хотя бы поздороваться? <…> Мы только по телевизору вас видели», — отреагировали местные жители. Трансляцию рабочего визита президента проводил телеканал «Россия 24». Владимир Путин подчеркнул, что нужно начинать знакомиться с горожанами ближе. Жители рассказали, что молятся за российского президента и назвали Мариуполь «маленьким кусочком рая». Затем Путин зашел в гости к одному из горожан. Сообщения о том, что российский президент посетил освобожденный город Мариуполь появились 19 марта. В ходе поездки он оценил новые дороги,, а также проследил за ходом строительства новых объектов в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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