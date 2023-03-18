Путин оценил новые дороги в Мариуполе. Видео 19 марта 2023 в 10:40 Размер текста - 17 + В Мариуполе отремонтировали дороги и запустили движение общественного транспорта Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи оценил новые дороги в Мариуполе. Поездка транслировалась в эфире телеканала «Россия 24». «Дороги более-менее отремонтировали. Сделали очень хорошие светофоры, сделали хороший сквер. Запустили движение общественного транспорта, 110 автобусов работают. К лету хотим запустить первый трамвайный маршрут», — доложил российскому президенту вице-премьер Марат Хуснуллин. Он также подчеркнул, что трамвайные линии начали ремонтировать. Ранее сообщалось, что Владимир Путин за рулем автомобиля оценил ход строительства объектов благоустройства в городе. О рабочем визите президента пресс-служба Кремля сообщила 19 марта. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи оценил новые дороги в Мариуполе. Поездка транслировалась в эфире телеканала «Россия 24». «Дороги более-менее отремонтировали. Сделали очень хорошие светофоры, сделали хороший сквер. Запустили движение общественного транспорта, 110 автобусов работают. К лету хотим запустить первый трамвайный маршрут», — доложил российскому президенту вице-премьер Марат Хуснуллин. Он также подчеркнул, что трамвайные линии начали ремонтировать. Ранее сообщалось, что Владимир Путин за рулем автомобиля оценил ход строительства объектов благоустройства в городе. О рабочем визите президента пресс-служба Кремля сообщила 19 марта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям