18 марта 2023

Путин оценил новые дороги в Мариуполе. Видео

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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, дорожные работы, укладка асфальта, асфальтоукладчик, ремонт дороги, новый асфальт, рабочие
В Мариуполе отремонтировали дороги и запустили движение общественного транспорта Фото:

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи оценил новые дороги в Мариуполе. Поездка транслировалась в эфире телеканала «Россия 24».

«Дороги более-менее отремонтировали. Сделали очень хорошие светофоры, сделали хороший сквер. Запустили движение общественного транспорта, 110 автобусов работают. К лету хотим запустить первый трамвайный маршрут», — доложил российскому президенту вице-премьер Марат Хуснуллин. Он также подчеркнул, что трамвайные линии начали ремонтировать.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин за рулем автомобиля оценил ход строительства объектов благоустройства в городе. О рабочем визите президента пресс-служба Кремля сообщила 19 марта.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи оценил новые дороги в Мариуполе. Поездка транслировалась в эфире телеканала «Россия 24». «Дороги более-менее отремонтировали. Сделали очень хорошие светофоры, сделали хороший сквер. Запустили движение общественного транспорта, 110 автобусов работают. К лету хотим запустить первый трамвайный маршрут», — доложил российскому президенту вице-премьер Марат Хуснуллин. Он также подчеркнул, что трамвайные линии начали ремонтировать. Ранее сообщалось, что Владимир Путин за рулем автомобиля оценил ход строительства объектов благоустройства в городе. О рабочем визите президента пресс-служба Кремля сообщила 19 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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