Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи оценил новые дороги в Мариуполе. Поездка транслировалась в эфире телеканала «Россия 24».
«Дороги более-менее отремонтировали. Сделали очень хорошие светофоры, сделали хороший сквер. Запустили движение общественного транспорта, 110 автобусов работают. К лету хотим запустить первый трамвайный маршрут», — доложил российскому президенту вице-премьер Марат Хуснуллин. Он также подчеркнул, что трамвайные линии начали ремонтировать.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин за рулем автомобиля оценил ход строительства объектов благоустройства в городе. О рабочем визите президента пресс-служба Кремля сообщила 19 марта.
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