Kyodo: Китай впервые с 1964 года поменял позицию по России и Курилам

Китай занял нейтральную позицию касательно принадлежности Курильских островов Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Китай занял нейтральную позицию касательно принадлежности Курильских островов, что сблизило Пекин и Москву. Об этом японскому агентству Kyodo сообщили источники, близкие к китайской стороне, отметив, что в 1964 году глава Китая Мао Цзэдун высказывался в поддержку Японии.

«Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в марте в Москве встречи с президентом РФ Владимиром Путиным указал, что Китай не будет занимать позицию ни одной из сторон по вопросу территориальной принадлежности южной части Курил», — написал журналист Kyodo . В материале он отметил, что изменение позиции Китая касательно Курильских остров отсрочит подписание мирного договора между Россией и Японией. В 1964 году Мао Цзэдун заявлял, что поддерживает Японию в территориальном споре с СССР.

После Второй мировой войны СССР и Япония не подписали мирного договора. Причина была в том, что две стороны претендовали на Курильские острова. В 1946 году Курильские острова вошли в состав СССР, в том же году на них была образована Южно-Сахалинская область.

Ранее доктор политических наук Игорь Скурлатов заявил, что Япония может захватить Курильские острова. Он отметил, что страна воспользуется моментом, пока Россия участвуют в специальной военной операции на Украине.

В марте 2023 года Госдума РФ приняла закон, по которому в регионе создается особая экономическая зона. Согласно тексту закона, она будет действовать до 2046 года, сообщает RT.