Kyodo: Китай впервые с 1964 года поменял позицию по России и Курилам

Китай занял нейтральную позицию касательно принадлежности Курильских островов, что сблизило Пекин и Москву. Об этом японскому агентству Kyodo сообщили источники, близкие к китайской стороне, отметив, что в 1964 году глава Китая Мао Цзэдун высказывался в поддержку Японии.
«Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в марте в Москве встречи с президентом РФ Владимиром Путиным указал, что Китай не будет занимать позицию ни одной из сторон по вопросу территориальной принадлежности южной части Курил», — написал журналист Kyodo. В материале он отметил, что изменение позиции Китая касательно Курильских остров отсрочит подписание мирного договора между Россией и Японией. В 1964 году Мао Цзэдун заявлял, что поддерживает Японию в территориальном споре с СССР.
После Второй мировой войны СССР и Япония не подписали мирного договора. Причина была в том, что две стороны претендовали на Курильские острова. В 1946 году Курильские острова вошли в состав СССР, в том же году на них была образована Южно-Сахалинская область.
Ранее доктор политических наук Игорь Скурлатов заявил, что Япония может захватить Курильские острова. Он отметил, что страна воспользуется моментом, пока Россия участвуют в специальной военной операции на Украине.
В марте 2023 года Госдума РФ приняла закон, по которому в регионе создается особая экономическая зона. Согласно тексту закона, она будет действовать до 2046 года, сообщает RT.
Китай занял нейтральную позицию касательно принадлежности Курильских островов, что сблизило Пекин и Москву. Об этом японскому агентству Kyodo сообщили источники, близкие к китайской стороне, отметив, что в 1964 году глава Китая Мао Цзэдун высказывался в поддержку Японии. «Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в марте в Москве встречи с президентом РФ Владимиром Путиным указал, что Китай не будет занимать позицию ни одной из сторон по вопросу территориальной принадлежности южной части Курил», — написал журналист Kyodo. В материале он отметил, что изменение позиции Китая касательно Курильских остров отсрочит подписание мирного договора между Россией и Японией. В 1964 году Мао Цзэдун заявлял, что поддерживает Японию в территориальном споре с СССР. После Второй мировой войны СССР и Япония не подписали мирного договора. Причина была в том, что две стороны претендовали на Курильские острова. В 1946 году Курильские острова вошли в состав СССР, в том же году на них была образована Южно-Сахалинская область. Ранее доктор политических наук Игорь Скурлатов заявил, что Япония может захватить Курильские острова. Он отметил, что страна воспользуется моментом, пока Россия участвуют в специальной военной операции на Украине. В марте 2023 года Госдума РФ приняла закон, по которому в регионе создается особая экономическая зона. Согласно тексту закона, она будет действовать до 2046 года, сообщает RT.