Политолог: Япония нашла идеальный момент для захвата Сахалина и Курил

Япония воспользуется моментом, пока Россия участвует в конфликте на Украине, чтобы нанести удар с противоположной стороны и отобрать Сахалин и Курилы. Такое мнение высказал доктор политических наук Игорь Скурлатов.
«Японцы видят, что Россия руками американцев вверглась в затяжной конфликт с Украиной, куда направила все свои резервы и силы […] Это, как считают их аналитики и политики, является подходящим моментом для того, чтобы нанести удар по РФ с противоположной стороны нашего континента с целью отнять у нас Сахалин и Курильские острова», — рассказал Скурлатов корреспонденту URA.RU. Он отметил, что японцы считают их своими по праву.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегала Японию от наращивания военной мощи. Захарова считает, что милитаризация Японии приведет к эскалации обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает телеканал 360.
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Япония воспользуется моментом, пока Россия участвует в конфликте на Украине, чтобы нанести удар с противоположной стороны и отобрать Сахалин и Курилы. Такое мнение высказал доктор политических наук Игорь Скурлатов. «Японцы видят, что Россия руками американцев вверглась в затяжной конфликт с Украиной, куда направила все свои резервы и силы […] Это, как считают их аналитики и политики, является подходящим моментом для того, чтобы нанести удар по РФ с противоположной стороны нашего континента с целью отнять у нас Сахалин и Курильские острова», — рассказал Скурлатов корреспонденту URA.RU. Он отметил, что японцы считают их своими по праву. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегала Японию от наращивания военной мощи. Захарова считает, что милитаризация Японии приведет к эскалации обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает телеканал 360.