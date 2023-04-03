Свердловские власти получили главную установку по Макеевке

Свердловская область продолжит восстановительные работы в Макеевке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловская область в 2023 году продолжит восстанавливать Макеевку в ДНР, над которой уральский регион взял шефство. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился источник в региональном правительстве.

«Все регионы УрФО, которые в прошлом году помогали подшефным территориям в зоне СВО, подтвердили, что в этом году направят на работы схожие объемы средств», — отметил источник. Поддержка будет оказываться в рамках соглашения.

В департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП) журналисту URA.RU подтвердили информацию. «Поддержка Макеевке в 2023 году оказывается, как и в 2022 году, в рамках соглашения, заключенного между Свердловской областью и администрацией муниципалитета», — сообщили в ДИПе.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который отправился в командировку в Донбасс, встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Политики провели рабочую встречу по вопросам восстановительных работ в Макеевке.