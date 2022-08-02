Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, отправившийся в командировку в Донбасс, встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщили местные журналисты. Политики обсудили восстановление Макеевки, над которой уральский регион взял шефство.
«Глава ДНР Денис Пушилин проводит рабочую встречу с делегацией Свердловской области по вопросам восстановительных работ в Макеевке», — сообщает местный telegram-канал PRO_ Республику. Вместе с Пушилиным на встрече присутствовали председателя правительства ДНР Виталий Хоценко и его зам Евгений Солцнев.
Источники URA.RU ранее сообщали, что 2 августа Куйвашев находится с рабочим визитом в Донбассе. Накануне этого Куйвашева вызывали в Москву. Согласно одной из версий, оттуда он и отправился в командировку. Планируется, что губернатор вернется на Урал уже в ближайшие дни. Это вторая поездка Куйвашева в ДНР, первая была в начале июня.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства утверждал, что также это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.
Фото: telegram-канал PRO_Республику
Фото: telegram-канал PRO_Республику
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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, отправившийся в командировку в Донбасс, встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщили местные журналисты. Политики обсудили восстановление Макеевки, над которой уральский регион взял шефство. «Глава ДНР Денис Пушилин проводит рабочую встречу с делегацией Свердловской области по вопросам восстановительных работ в Макеевке», — сообщает местный telegram-канал PRO_ Республику. Вместе с Пушилиным на встрече присутствовали председателя правительства ДНР Виталий Хоценко и его зам Евгений Солцнев. Источники URA.RU ранее сообщали, что 2 августа Куйвашев находится с рабочим визитом в Донбассе. Накануне этого Куйвашева вызывали в Москву. Согласно одной из версий, оттуда он и отправился в командировку. Планируется, что губернатор вернется на Урал уже в ближайшие дни. Это вторая поездка Куйвашева в ДНР, первая была в начале июня. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства утверждал, что также это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.