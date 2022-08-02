Евгений Куйвашев обсудил с руководством ДНР восстановление Макеевки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, отправившийся в командировку в Донбасс, встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщили местные журналисты. Политики обсудили восстановление Макеевки, над которой уральский регион взял шефство.

«Глава ДНР Денис Пушилин проводит рабочую встречу с делегацией Свердловской области по вопросам восстановительных работ в Макеевке», — сообщает местный telegram-канал PRO_ Республику. Вместе с Пушилиным на встрече присутствовали председателя правительства ДНР Виталий Хоценко и его зам Евгений Солцнев.

Источники URA.RU ранее сообщали, что 2 августа Куйвашев находится с рабочим визитом в Донбассе. Накануне этого Куйвашева вызывали в Москву. Согласно одной из версий, оттуда он и отправился в командировку. Планируется, что губернатор вернется на Урал уже в ближайшие дни. Это вторая поездка Куйвашева в ДНР, первая была в начале июня.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства утверждал, что также это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.

Фото: telegram-канал PRO_Республику