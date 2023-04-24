В Магнитогорске сконструировали быстровозводимый блиндаж для фронта. Фото

24 апреля 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Обычные укрытия магнитогорцы предложили усилить разработанными блиндажами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Предприятие «УралЭнергоРесурс» из Магнитогорска (Челябинская область) сконструировало быстровозводимые блиндажи и габионы для армии. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, внутри блиндажа может разместиться до 12 человек. «Компания „УралЭнергоРесурс“ из Магнитогорска создала конструкцию быстровозводимого блиндажа для российской армии. Создание системы блиндажных укреплений и габионов, которые можно быстро развернуть, является благотворительной акцией предприятия», — отметили в минпроме. Блиндаж представляет из себя сборную конструкцию, состоящую из трех секций. Внутри имеется печь для обогрева и готовки пищи, протянута вентиляция, смонтированы кабели для подключения к генератору. В комплекте предусмотрена поставка минимального набора для техобеспечения. Среди них ключи и комплект для сборки, освещение и розетки. Разработчик объяснил, что вчетвером бойцы смогут собрать всю конструкцию за пять часов. Ежемесячно компания сможет выпускать по 20-30 блиндажей. Если часть производства будет переориентировано под военные нужды, то объем увеличат до 50 изделий. Габионы также предназначены для Вооруженных Сил РФ. Представляют из себя сетку, засыпанную камнями. Как рассказал директор по перспективному развитию ООО «УралЭнергоРесурс» Иван Туркин, для военных нужд предусмотрели более крепкие сварные сетки. Их внутреннюю сторону выстлали особой тканью, чтобы материал не высыпался. В компании уточнили, что с помощью габионов можно спасать жизни бойцов при попадании снарядов. В настоящее время несколько образцов той и другой продукции передали для испытаний на полигонах. При этом габионы проверку выдержали, а блиндажи военнослужащие еще только готовятся испытать. Отмечается, что предприятие специализируется на выпуске фрикционных анкерных крепей и нестандартного горно-шахтного оборудования. Блиндаж четыре человека смогут возвести за пять часов Фото: пресс-служба минпрома Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприятие «УралЭнергоРесурс» из Магнитогорска (Челябинская область) сконструировало быстровозводимые блиндажи и габионы для армии. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, внутри блиндажа может разместиться до 12 человек. «Компания „УралЭнергоРесурс“ из Магнитогорска создала конструкцию быстровозводимого блиндажа для российской армии. Создание системы блиндажных укреплений и габионов, которые можно быстро развернуть, является благотворительной акцией предприятия», — отметили в минпроме. Блиндаж представляет из себя сборную конструкцию, состоящую из трех секций. Внутри имеется печь для обогрева и готовки пищи, протянута вентиляция, смонтированы кабели для подключения к генератору. В комплекте предусмотрена поставка минимального набора для техобеспечения. Среди них ключи и комплект для сборки, освещение и розетки. Разработчик объяснил, что вчетвером бойцы смогут собрать всю конструкцию за пять часов. Ежемесячно компания сможет выпускать по 20-30 блиндажей. Если часть производства будет переориентировано под военные нужды, то объем увеличат до 50 изделий. Габионы также предназначены для Вооруженных Сил РФ. Представляют из себя сетку, засыпанную камнями. Как рассказал директор по перспективному развитию ООО «УралЭнергоРесурс» Иван Туркин, для военных нужд предусмотрели более крепкие сварные сетки. Их внутреннюю сторону выстлали особой тканью, чтобы материал не высыпался. В компании уточнили, что с помощью габионов можно спасать жизни бойцов при попадании снарядов. В настоящее время несколько образцов той и другой продукции передали для испытаний на полигонах. При этом габионы проверку выдержали, а блиндажи военнослужащие еще только готовятся испытать. Отмечается, что предприятие специализируется на выпуске фрикционных анкерных крепей и нестандартного горно-шахтного оборудования.