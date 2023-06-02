WSWS: США поставят Украине истребители F-16 для ударов внутри России

02 июня 2023 в 08:05 Размер текста - 17 +

США отправят истребители F-16 для атак внутри России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США отправят Украине истребители F-16, чтобы совершать удары внутри России. Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «США ранее заявляли, что они не „поощряли или разрешали“ удары внутри России, однако все более очевидно, что истребители и ракеты дальнего радиуса действия предоставляются [Киеву] с целью нанесения ударов вглубь контролируемой Россией территории или даже внутри самой России», — говорится в материале . Отмечается, что Украина начала атаку по России после саммита G7 19 мая. Автор статьи Андре Деймон уточняет, что конфликт между Россией и Украины указывает на эскалацию и трансформируется в прямое противостояние между Россией и НАТО. На ухудшение ситуации влияют удары Украины по территориям РФ, которые США и их союзники одобряют, расширение границ НАТО до России и обсуждения о вступлении Украины в альянс. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и сотрудники Белого дома разрешили союзникам по НАТО отправлять истребители F-16 Украине. Об этом сообщили в администрации Байдена, уточнив, что официальных просьб союзников отправить истребители F-16 Киеву не было. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша будет обучать украинских летчиков управлять F-16. Об этом он сообщил на саммите Европейского сообщества в Молдавии, передает агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США отправят Украине истребители F-16, чтобы совершать удары внутри России. Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «США ранее заявляли, что они не „поощряли или разрешали“ удары внутри России, однако все более очевидно, что истребители и ракеты дальнего радиуса действия предоставляются [Киеву] с целью нанесения ударов вглубь контролируемой Россией территории или даже внутри самой России», — говорится в материале. Отмечается, что Украина начала атаку по России после саммита G7 19 мая. Автор статьи Андре Деймон уточняет, что конфликт между Россией и Украины указывает на эскалацию и трансформируется в прямое противостояние между Россией и НАТО. На ухудшение ситуации влияют удары Украины по территориям РФ, которые США и их союзники одобряют, расширение границ НАТО до России и обсуждения о вступлении Украины в альянс. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и сотрудники Белого дома разрешили союзникам по НАТО отправлять истребители F-16 Украине. Об этом сообщили в администрации Байдена, уточнив, что официальных просьб союзников отправить истребители F-16 Киеву не было. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша будет обучать украинских летчиков управлять F-16. Об этом он сообщил на саммите Европейского сообщества в Молдавии, передает агентство Nation News.