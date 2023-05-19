CNN: Байден разрешит союзникам поставлять истребители F-16 Украине

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В Белом доме заявили, что союзники по НАТО смогут отправлять истребители F-16 Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден и сотрудники Белого дома разрешат союзникам по НАТО экспортировать истребители F-16 для Украины. Об этом сообщили в администрации Байдена.

«Хотя США по-прежнему неохотно отправляют в Киев свои собственные F-16, официальные лица США заявили CNN, что администрация готова одобрить экспорт самолетов в Украину, если союзники решат сделать это с их поставками», — передает телеканал CNN. Отмечается, что должностным лицам Белого дома неизвестно об официальных просьбах союзников отправить истребители F-16 украинской стороне.

Также в Белом доме отметили, что в Госдепартаменте еще не приступили к работе по оформлению документов для одобрения экспорта третьим лицам. Нидерланды, по данным журналистов, готовы передать истребители F-16 американского производства. Но страна ждет, пока США одобрит им сделку из-за секретной американской технологии самолетов.

Ранее стало известно, что Великобритания летом 2023 года будет обучать пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлять истребителями F-16. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Великобритании. Премьер-министры Нидерландов и Великобритании Марк Рютте и Риши Судак договорились о создании международной коалиции для закупок истребителей F-16 для Вооруженных сил Украины, передает телеканал 360.

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Президент США Джо Байден и сотрудники Белого дома разрешат союзникам по НАТО экспортировать истребители F-16 для Украины. Об этом сообщили в администрации Байдена. «Хотя США по-прежнему неохотно отправляют в Киев свои собственные F-16, официальные лица США заявили CNN, что администрация готова одобрить экспорт самолетов в Украину, если союзники решат сделать это с их поставками», — передает телеканал CNN. Отмечается, что должностным лицам Белого дома неизвестно об официальных просьбах союзников отправить истребители F-16 украинской стороне. Также в Белом доме отметили, что в Госдепартаменте еще не приступили к работе по оформлению документов для одобрения экспорта третьим лицам. Нидерланды, по данным журналистов, готовы передать истребители F-16 американского производства. Но страна ждет, пока США одобрит им сделку из-за секретной американской технологии самолетов. Ранее стало известно, что Великобритания летом 2023 года будет обучать пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлять истребителями F-16. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Великобритании. Премьер-министры Нидерландов и Великобритании Марк Рютте и Риши Судак договорились о создании международной коалиции для закупок истребителей F-16 для Вооруженных сил Украины, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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