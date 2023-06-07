07 июня 2023

В ГД предложили сократить срок отключения горячей воды летом

Депутат Чернышов потребовал обязать коммунальные службы не отключать горячую воду больше, чем на три дня
© Служба новостей «URA.RU»
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Чернышов также направил письмо министру строительства и ЖКХ Фото:

Горячую воду в России не должны отключать летом больше, чем на три дня. С таким предложением выступил Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов. Он также направил письмо министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с уточнением о том, есть ли ограничения, препятствующие сокращению продолжительности отключений воды.

«Горячая вода в Москве должна отключаться не больше, чем на три дня! На дворе 2023 год, но до сих пор в большинстве районов Москвы, не говоря о других городах, горячую воду отключают на 10 дней… Предлагаю не откладывая, уже этим летом, обязать коммунальные службы не отключать горячую воду больше чем на три дня», — рассказал Чернышов РИА Новости.

Политик отметил, что первопроходцем в этом деле могла бы стать Москва, поскольку город является самым богатым в России. После Москвы Чернышом предлагает заняться другими городами.

Ранее URA.RU рассказало о том, как сэкономить на коммунальных платежах. На сумму способны повлиять дефекты в трубах. Небольшая протечка может стать причиной увеличения расхода воды до нескольких литров. Из-за этого качество труб необходимо тщательно проверять.

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Горячую воду в России не должны отключать летом больше, чем на три дня. С таким предложением выступил Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов. Он также направил письмо министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с уточнением о том, есть ли ограничения, препятствующие сокращению продолжительности отключений воды. «Горячая вода в Москве должна отключаться не больше, чем на три дня! На дворе 2023 год, но до сих пор в большинстве районов Москвы, не говоря о других городах, горячую воду отключают на 10 дней… Предлагаю не откладывая, уже этим летом, обязать коммунальные службы не отключать горячую воду больше чем на три дня», — рассказал Чернышов РИА Новости. Политик отметил, что первопроходцем в этом деле могла бы стать Москва, поскольку город является самым богатым в России. После Москвы Чернышом предлагает заняться другими городами. Ранее URA.RU рассказало о том, как сэкономить на коммунальных платежах. На сумму способны повлиять дефекты в трубах. Небольшая протечка может стать причиной увеличения расхода воды до нескольких литров. Из-за этого качество труб необходимо тщательно проверять.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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