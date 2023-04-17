Как законно сэкономить на коммунальных платежах. Инфографика

17 апреля 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Для экономии на коммунальных услугах можно отказаться от ненужных услуг Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Чтобы сэкономить на коммунальных платежах можно отказаться от услуг, которыми гражданин не пользуется. Среди таких услуг, например, могут быть радиоточка или стационарный телефон. URA.RU приводит законные способы уменьшить сумму в квитанциях. Отключить ненужные услуги Для экономии гражданин может отказаться от ненужных платежей. Например, некоторые даже не подозревают, что платят за такие услуги, как радиоточка или стационарный телефон. Отказаться от них можно, подав заявление через МФЦ. С собой нужно взять паспорт и квитанцию за услуги ЖКХ, которая оплачивалась в последний раз. Как экономить на воде Сэкономить на горячей воде поможет посудомоечная машина. Она будет использовать только холодную воду, тарифы на которую будут ниже. При этом она тратит куда меньше воды, чем при ручной мойке.

На сумму могут повлиять дефекты в трубах. Из-за небольшой протечки расход воды может увеличиться до нескольких литров. Поэтому необходимо тщательно проверить состояние сантехники в своем доме. Чтобы избежать протечки, нужно проверять плотно ли закрыты кран, а также выключать воду при чистке зубов.

Жилец может поставить смеситель и душевую лейку с функцией экономии расхода воды или установить такие насадки на уже имеющиеся лейки. Такой способ позволит сократить расход воды на 20 — 40%.

Нужно установить счетчик, если в квартире его нет. Без него расход воды будет рассчитываться по нормативам. Так, на одного человека ежемесячно полагается пять кубометров горячей и семь кубометров холодной воды, что заставляет жильца переплачивать, если он расходует меньше. Фото: Инфографика URA.RU Как экономить на электроэнергии Для экономии тарифов на электричество можно использовать энергосберегающие лампы. Они служат дольше и потребляют в восемь раз меньше энергии, чем светодиодные лампы. Такой способ позволит сэкономить от 2,5 тысячи рублей ежегодно.

Можно использовать системы умного освещения, которые будут контролировать уровень света в помещении в зависимости от времени суток и других факторов. Также можно установить датчики движения для ламп.

Для избавления от лишних трат поможет многотарифный электросчетчик. Приспособление будет отслеживать расход электроэнергии по трем тарифам, в зависимости от времени суток. Многотарифный электросчетчик рассчитывает расход электричества по следующим тарифам: самое дорогое время — с 07:00 до 10:00, а также с 17:00 до 21:00;

время дешевле — с 10:00 до 17:00;

самое дешевое — с 23:00 до 07:00. Не рекомендуется оставлять электроприборы в сети, так как они являются пассивными потребителями энергии. Если человек уходит из дома, ему лучше отключать все приборы, кроме холодильника.

Кроме того, рекомендуется избавиться от старой техники, так как она расходует больше электроэнергии. Заменить ее лучше приборами с отметкой о высоком классе энергоэффективности. Фото: Инфографика URA.RU

Чтобы сэкономить на коммунальных платежах можно отказаться от услуг, которыми гражданин не пользуется. Среди таких услуг, например, могут быть радиоточка или стационарный телефон. URA.RU приводит законные способы уменьшить сумму в квитанциях. Отключить ненужные услуги Для экономии гражданин может отказаться от ненужных платежей. Например, некоторые даже не подозревают, что платят за такие услуги, как радиоточка или стационарный телефон. Отказаться от них можно, подав заявление через МФЦ. С собой нужно взять паспорт и квитанцию за услуги ЖКХ, которая оплачивалась в последний раз. Как экономить на воде Как экономить на электроэнергии Многотарифный электросчетчик рассчитывает расход электричества по следующим тарифам: