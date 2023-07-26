Сыну полковника Росгвардии смягчили приговор за смертельное ДТП в Екатеринбурге

Устроивший смертельное ДТП в Екатеринбурге Владимир Васильев вышел из колонии раньше на четыре года
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Суд по Васильеву. Екатеринбург, васильев владимир
Замененный на работы Васильеву срок составил почти четыре года Фото:
новость из сюжета
Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Верхотурский суд пересмотрел наказание для сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, летом 2019 года устроившего ДТП, жертвами которого стали два человека. Решением суда, неотбытый срок в колонии общего режима Васильеву был заменен на принудительные работы.

«Заменена неотбытая часть наказания 3 года 11 месяцев 21 день на принудительные работы с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу» — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Резонансное ДТП, за которое Васильев отбывал срок, произошло в Екатеринбурге 4 августа 2019 года. Молодой человек за рулем KIA Rio врезался в стоявшие на перекрестке автомобили. В результате инцидента погибли два человека. По словам очевидцев, в момент совершения ДТП Васильев был пьян, однако медосвидетельствование этого не показало. По версии следствия, анализы во время освидетельствования за него сдал отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев.10 марта 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Васильева к девяти годам и трем месяцам колонии общего режима. Но уже 21 января 2022 года областной суд смягчил наказание до восьми лет и 11 месяцев колонии. Кроме того, виновник ДТП должен был заплатить погибшим полтора миллиона рублей.

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Верхотурский суд пересмотрел наказание для сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, летом 2019 года устроившего ДТП, жертвами которого стали два человека. Решением суда, неотбытый срок в колонии общего режима Васильеву был заменен на принудительные работы. «Заменена неотбытая часть наказания 3 года 11 месяцев 21 день на принудительные работы с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу» — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Резонансное ДТП, за которое Васильев отбывал срок, произошло в Екатеринбурге 4 августа 2019 года. Молодой человек за рулем KIA Rio врезался в стоявшие на перекрестке автомобили. В результате инцидента погибли два человека. По словам очевидцев, в момент совершения ДТП Васильев был пьян, однако медосвидетельствование этого не показало. По версии следствия, анализы во время освидетельствования за него сдал отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев.10 марта 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Васильева к девяти годам и трем месяцам колонии общего режима. Но уже 21 января 2022 года областной суд смягчил наказание до восьми лет и 11 месяцев колонии. Кроме того, виновник ДТП должен был заплатить погибшим полтора миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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