Сыну полковника Росгвардии смягчили приговор за смертельное ДТП в Екатеринбурге

Устроивший смертельное ДТП в Екатеринбурге Владимир Васильев вышел из колонии раньше на четыре года

Замененный на работы Васильеву срок составил почти четыре года Фото: URA.RU © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Верхотурский суд пересмотрел наказание для сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, летом 2019 года устроившего ДТП, жертвами которого стали два человека. Решением суда, неотбытый срок в колонии общего режима Васильеву был заменен на принудительные работы.

«Заменена неотбытая часть наказания 3 года 11 месяцев 21 день на принудительные работы с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу» — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Резонансное ДТП, за которое Васильев отбывал срок, произошло в Екатеринбурге 4 августа 2019 года. Молодой человек за рулем KIA Rio врезался в стоявшие на перекрестке автомобили. В результате инцидента погибли два человека. По словам очевидцев, в момент совершения ДТП Васильев был пьян, однако медосвидетельствование этого не показало. По версии следствия, анализы во время освидетельствования за него сдал отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев.10 марта 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Васильева к девяти годам и трем месяцам колонии общего режима. Но уже 21 января 2022 года областной суд смягчил наказание до восьми лет и 11 месяцев колонии. Кроме того, виновник ДТП должен был заплатить погибшим полтора миллиона рублей.