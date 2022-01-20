Суд над Владимиром Васильевым проходил 21 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Екатеринбуржцу Владимиру Васильеву, который был осужден на девять лет и три месяца колонии за угон автомобиля и убийство двух человек в ДТП, смягчили наказание до восьми лет и 11 месяцев колонии. Соответствующее решение вынес судья Свердловского областного суда.

«Суд постановил приговор в отношении Васильева изменить. Смягчить наказание до 8 лет, 11 месяцев отбывания в колонии общего режима», — сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания. Ранее Васильеву назначили девять лет и три месяца колонии.

Потерпевшие, чьих родственников убил Васильев, требовали назначить ему более суровое наказание, поскольку по его вине погибли единственные кормильцы в семье. «До сих пор все переживают, плачут, мама не спит ночами, а сидеть ему остается все меньше и меньше», — возмутилась одна из потерпевших в суде. Она посчитала, что виновник ДТП не осознает, что совершил. «Мы все в шоке. Так надеялись на ужесточение наказания», — сказала девушка, сдерживая слезы

Васильев 4 августа 2019 года в пьяном состоянии угнал автомобиль, не справился с управлением и на большой скорости врезался в такси. В результате погибли два молодых человека. По словам очевидцев, Васильев был пьян, но результаты медосвидетельствования показали обратное. По версии следствия, анализы за него сдал отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев. Ленинский райсуд Екатеринбурга назначил ему наказание девять лет колонии общего режима, но позднее дело отправили в Свердловский облсуд для рассмотрения апелляции.

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