Сын полковника Росгвардии, устроивший смертельное ДТП в Екатеринбурге, заплатит полтора миллиона

Решение вынес Ленинский районный суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сын полковника Росгвардии Владимир Васильев, осужденный за смертельное в ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге, должен будет заплатить полтора миллиона семье погибшего таксиста и его пассажира. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Суд вынес решение о взыскании с виновника ДТП Васильева компенсации морального вреда в пользу матери погибшего в размере 900 тысяч рублей. В пользу сестры погибшего — 750 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, Васильев в конце лета 2019 года влетел в автомобили на перекрестке. В одной из машин, которые попали в аварию, погибли два человека: таксист и пассажир. Их родственники требовали компенсацию в пять миллионов рублей. СМИ сообщали, что во время освидетельствования мочу сдавал не сам виновник аварии, а его отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев. Суд назначил Васильеву почти девять лет колонии, но решение обжалуется.