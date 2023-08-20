Шестилетнюю девочку придавило деревом в Калужской области

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Упавшее дерево. Курган, упавшее дерево
СК РФ сообщил, что четыре человека были госпитализированы с травмами в больницу Фото:

В Калужской области погибли шестилетняя девочка и 49-летний мужчина из-за падения деревьев на палатки после удара молнии. Инцидент произошел на базе отдыха «Митино» в Тарусском районе (Калужская область). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«В ночь на воскресенье в результате грозы и удара молнии были повалены деревья, которые упали в том числе на палатки. Погибли 49-летний мужчина и 6-летняя девочка», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным Следкома, четверо человек были доставлены в больницу с травмами.

В ведомстве отметили, что на территории базы отдыха проходил слет байкеров. Отдыхающие установили палатки. Следком РФ возбудил уголовное дело. Следователи начали проверку.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени Екатерина Репина скончалась в природном парке в Красноярском крае после удара молнии. В Сочи погиб 47-летний житель Уфы из-за поражения молнией, передает «Дни.ру».

Последствия урагана в Калужской области
Последствия урагана в Калужской области
Фото:
Последствия урагана в Калужской области
Последствия урагана в Калужской области
Фото:

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В Калужской области погибли шестилетняя девочка и 49-летний мужчина из-за падения деревьев на палатки после удара молнии. Инцидент произошел на базе отдыха «Митино» в Тарусском районе (Калужская область). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «В ночь на воскресенье в результате грозы и удара молнии были повалены деревья, которые упали в том числе на палатки. Погибли 49-летний мужчина и 6-летняя девочка», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным Следкома, четверо человек были доставлены в больницу с травмами. В ведомстве отметили, что на территории базы отдыха проходил слет байкеров. Отдыхающие установили палатки. Следком РФ возбудил уголовное дело. Следователи начали проверку. Ранее сообщалось, что жительница Тюмени Екатерина Репина скончалась в природном парке в Красноярском крае после удара молнии. В Сочи погиб 47-летний житель Уфы из-за поражения молнией, передает «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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