Шестилетнюю девочку придавило деревом в Калужской области

СК РФ сообщил, что четыре человека были госпитализированы с травмами в больницу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Калужской области погибли шестилетняя девочка и 49-летний мужчина из-за падения деревьев на палатки после удара молнии. Инцидент произошел на базе отдыха «Митино» в Тарусском районе (Калужская область). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«В ночь на воскресенье в результате грозы и удара молнии были повалены деревья, которые упали в том числе на палатки. Погибли 49-летний мужчина и 6-летняя девочка», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным Следкома, четверо человек были доставлены в больницу с травмами.

В ведомстве отметили, что на территории базы отдыха проходил слет байкеров. Отдыхающие установили палатки. Следком РФ возбудил уголовное дело. Следователи начали проверку.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени Екатерина Репина скончалась в природном парке в Красноярском крае после удара молнии. В Сочи погиб 47-летний житель Уфы из-за поражения молнией, передает «Дни.ру».

Последствия урагана в Калужской области Фото: СК РФ по Калужской области