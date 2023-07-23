23 июля 2023

В Красноярском крае молнией убило альпинистку из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
По словам очевидцев трагедии девушка погибла мгновенно Фото:

Тюменка Екатерина Репина погибла в природном парке в Красноярском крае, когда во время восхождения в нее попала молния. Об этом стало известно журналистам.

«27-летняя Екатерина Репина погибла в природном парке „Ергаки“ в Красноярском крае от удара молнии. Трагедия произошла 16 июля. По словам одного из участников группы, во время восхождения начался дождь, который резко сменился градом, а затем по людям ударила молния», — сообщает издание «Наш город».

По словам одного из очевидцев, находящегося в момент трагедии рядом с девушкой, после удара Екатерина повисла на страховке вниз головой. Альпинистку пытались вернуть к жизни, но, по словам товарищей, погибла она мгновенно. Трое других спортсменов получили сильные ожоги. Как рассказал отец девушки, урну с ее прахом захоронят в Тюмени.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменка Екатерина Репина погибла в природном парке в Красноярском крае, когда во время восхождения в нее попала молния. Об этом стало известно журналистам. «27-летняя Екатерина Репина погибла в природном парке „Ергаки“ в Красноярском крае от удара молнии. Трагедия произошла 16 июля. По словам одного из участников группы, во время восхождения начался дождь, который резко сменился градом, а затем по людям ударила молния», — сообщает издание «Наш город». По словам одного из очевидцев, находящегося в момент трагедии рядом с девушкой, после удара Екатерина повисла на страховке вниз головой. Альпинистку пытались вернуть к жизни, но, по словам товарищей, погибла она мгновенно. Трое других спортсменов получили сильные ожоги. Как рассказал отец девушки, урну с ее прахом захоронят в Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...