В Красноярском крае молнией убило альпинистку из Тюмени

По словам очевидцев трагедии девушка погибла мгновенно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменка Екатерина Репина погибла в природном парке в Красноярском крае, когда во время восхождения в нее попала молния. Об этом стало известно журналистам.

«27-летняя Екатерина Репина погибла в природном парке „Ергаки“ в Красноярском крае от удара молнии. Трагедия произошла 16 июля. По словам одного из участников группы, во время восхождения начался дождь, который резко сменился градом, а затем по людям ударила молния», — сообщает издание «Наш город».

По словам одного из очевидцев, находящегося в момент трагедии рядом с девушкой, после удара Екатерина повисла на страховке вниз головой. Альпинистку пытались вернуть к жизни, но, по словам товарищей, погибла она мгновенно. Трое других спортсменов получили сильные ожоги. Как рассказал отец девушки, урну с ее прахом захоронят в Тюмени.