The Economist: на Западе намерены продлить график контрнаступления ВСУ

13 сентября 2023 в 01:50 Размер текста - 17 +

Западные чиновники считают, что наступление ВСУ может затянуться надолго Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На Западе сомневаются, что контрнаступление Украины к зиме закончится успехом и намерены продлить график. Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на западных политиков. «Нам придется продлить наш график. Это может быть очень долгой борьбой», — заявил изданию The Economist один из опрошенных западных политиков. Как сообщается в журнале, на Западе не верят в возможность прорыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) российской обороны хотя бы к зиме. Причины неудач в контрнаступлении в Киеве и на Западе видят по-разному. Как пишет Тhe Economist, на Западе считают, что Украина должна была наступать более решительно. На Украине же полагают, что подобная тактика завершилась бы еще более быстрым истощением мобилизационного ресурса ВСУ. Также на Западе недовольны, что Украины ведет боевые действия по советским методикам, применяя тяжелые артиллерийские обстрелы, а не точечно распределяет ресурсы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что у украинского контрнаступления нет графика. Он отметил, что в украинской армии командиры сами решают, как им действовать на разных направлениях, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский также признал замедление темпов боевых действий и поставок оружия Киеву. «Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до оружия», — заявил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Западе сомневаются, что контрнаступление Украины к зиме закончится успехом и намерены продлить график. Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на западных политиков. «Нам придется продлить наш график. Это может быть очень долгой борьбой», — заявил изданию The Economist один из опрошенных западных политиков. Как сообщается в журнале, на Западе не верят в возможность прорыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) российской обороны хотя бы к зиме. Причины неудач в контрнаступлении в Киеве и на Западе видят по-разному. Как пишет Тhe Economist, на Западе считают, что Украина должна была наступать более решительно. На Украине же полагают, что подобная тактика завершилась бы еще более быстрым истощением мобилизационного ресурса ВСУ. Также на Западе недовольны, что Украины ведет боевые действия по советским методикам, применяя тяжелые артиллерийские обстрелы, а не точечно распределяет ресурсы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что у украинского контрнаступления нет графика. Он отметил, что в украинской армии командиры сами решают, как им действовать на разных направлениях, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский также признал замедление темпов боевых действий и поставок оружия Киеву. «Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до оружия», — заявил он.