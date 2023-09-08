Зеленский признал замедление темпов боевых действий и поставок оружия Киеву 08 сентября 2023 в 19:34 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский сообщил, что нехватка техники Запада замедляет контрнаступление Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Темпы боевых действий, введения санкций против России и отправка западного оружия Украине замедляются. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до оружия», — заявил Зеленский. Его слова приводятся на сайте главы украинского государства. Зеленский отметил, что нехватка западной техники замедляет контрнаступление. «Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба», — отметил глава Украины. Ранее украинский президент сообщил, что киевскому режиму будет тяжело без западных партнеров, так как ВСУ испытывают постоянную нехватку оружия. Президент РФ Владимир Путин назвал провалом результаты контрнаступления Украины, передает ОТР. Темпы боевых действий, введения санкций против России и отправка западного оружия Украине замедляются. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до оружия», — заявил Зеленский. Его слова приводятся на сайте главы украинского государства. Зеленский отметил, что нехватка западной техники замедляет контрнаступление. «Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба», — отметил глава Украины. Ранее украинский президент сообщил, что киевскому режиму будет тяжело без западных партнеров, так как ВСУ испытывают постоянную нехватку оружия. Президент РФ Владимир Путин назвал провалом результаты контрнаступления Украины, передает ОТР. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям