Заместитель директора департамента строительства ЯНАО Сергей Власенко станет новым руководителем ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве.
«Сергей Власенко займет должность директора департамента строительства и жилищной политики», — сообщил источник. По инсайдерской информации, карьерным трамплином для него стала подшефная региону Волноваха, куда он часто ездит в командировки с замгубернатора Александром Подорогой. Агентство направило запрос в пресс-службу правительства, но на момент публикации ответ не был получен.
Таким образом Власенко займет место своего начальника Подороги, который одновременно с должностью замгубернатора руководил строительным ведомством. Губернатор Дмитрий Артюхов снял с Подороги эти полномочия, отставив за ним дорожное хозяйство, добавив внешние связи и помощь СВО. Своим замом, курирующим стройку, он назначил новичка в правительстве — Александра Емельянова, который ранее возглавлял дирекцию капстроительства.
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