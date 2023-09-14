14 сентября 2023

Замдиректора департамента строительства ЯНАО получит повышение. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярослав Нилов, интервью. Москва, документ, депутат, чиновник, подпись, бумага, бизнесмен
Сергей Власенко возглавит департамент строительства Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заместитель директора департамента строительства ЯНАО Сергей Власенко станет новым руководителем ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве.

«Сергей Власенко займет должность директора департамента строительства и жилищной политики», — сообщил источник. По инсайдерской информации, карьерным трамплином для него стала подшефная региону Волноваха, куда он часто ездит в командировки с замгубернатора Александром Подорогой. Агентство направило запрос в пресс-службу правительства, но на момент публикации ответ не был получен.

Таким образом Власенко займет место своего начальника Подороги, который одновременно с должностью замгубернатора руководил строительным ведомством. Губернатор Дмитрий Артюхов снял с Подороги эти полномочия, отставив за ним дорожное хозяйство, добавив внешние связи и помощь СВО. Своим замом, курирующим стройку, он назначил новичка в правительстве — Александра Емельянова, который ранее возглавлял дирекцию капстроительства.

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Заместитель директора департамента строительства ЯНАО Сергей Власенко станет новым руководителем ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «Сергей Власенко займет должность директора департамента строительства и жилищной политики», — сообщил источник. По инсайдерской информации, карьерным трамплином для него стала подшефная региону Волноваха, куда он часто ездит в командировки с замгубернатора Александром Подорогой. Агентство направило запрос в пресс-службу правительства, но на момент публикации ответ не был получен. Таким образом Власенко займет место своего начальника Подороги, который одновременно с должностью замгубернатора руководил строительным ведомством. Губернатор Дмитрий Артюхов снял с Подороги эти полномочия, отставив за ним дорожное хозяйство, добавив внешние связи и помощь СВО. Своим замом, курирующим стройку, он назначил новичка в правительстве — Александра Емельянова, который ранее возглавлял дирекцию капстроительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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