Замдиректора департамента строительства ЯНАО получит повышение. Инсайд

15 сентября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Сергей Власенко возглавит департамент строительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Заместитель директора департамента строительства ЯНАО Сергей Власенко станет новым руководителем ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «Сергей Власенко займет должность директора департамента строительства и жилищной политики», — сообщил источник. По инсайдерской информации, карьерным трамплином для него стала подшефная региону Волноваха, куда он часто ездит в командировки с замгубернатора Александром Подорогой. Агентство направило запрос в пресс-службу правительства, но на момент публикации ответ не был получен. Таким образом Власенко займет место своего начальника Подороги, который одновременно с должностью замгубернатора руководил строительным ведомством. Губернатор Дмитрий Артюхов снял с Подороги эти полномочия, отставив за ним дорожное хозяйство, добавив внешние связи и помощь СВО. Своим замом, курирующим стройку, он назначил новичка в правительстве — Александра Емельянова, который ранее возглавлял дирекцию капстроительства.

Заместитель директора департамента строительства ЯНАО Сергей Власенко станет новым руководителем ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «Сергей Власенко займет должность директора департамента строительства и жилищной политики», — сообщил источник. По инсайдерской информации, карьерным трамплином для него стала подшефная региону Волноваха, куда он часто ездит в командировки с замгубернатора Александром Подорогой. Агентство направило запрос в пресс-службу правительства, но на момент публикации ответ не был получен. Таким образом Власенко займет место своего начальника Подороги, который одновременно с должностью замгубернатора руководил строительным ведомством. Губернатор Дмитрий Артюхов снял с Подороги эти полномочия, отставив за ним дорожное хозяйство, добавив внешние связи и помощь СВО. Своим замом, курирующим стройку, он назначил новичка в правительстве — Александра Емельянова, который ранее возглавлял дирекцию капстроительства.