Александр Подорога передал кураторство строительного блока своему преемнику Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил нового заместителя, отвечающего за строительство. Как сообщил URA.RU источник в правительстве, ставка на Александра Емельянова была сделана еще во время «Честного маршрута».

«В правительстве ЯНАО новичок — Александр Емельянов. Он займется всем строительным блоком ЯНАО и будет курировать департамент строительства и службу госстройнадзора. До этого Емельянов руководил дирекцией капстроительства региона», — сообщил источник.

Инсайдеры во власти округа отмечают, на Емельянова изначально была сделана ставка — замгубернатора Александр Подорога буквально взрастил себе смену. «Когда появился большой объем работ по Волновахе, Емельянов взял под контроль все окружные стройки и успешно курировал большой фронт работ. Говорят, Артюхов лично убедился в его состоятельности во время своего „Честного маршрута“», — говорит инсайдер.

Александр Подорога, как считают источники, теперь плотно займется всеми вопросами восстановления Волновахского района и снабжения ямальских военнослужащих в зоне СВО. Для этого ему передали департамент внешних связей и управление делами правительства. Кроме того, Подороге в ближайшие годы предстоит ответственная миссия — реализация в регионе плана по проведению 50-летних юбилеев Нового Уренгоя и Ноябрьска и 430-летнего Салехарда. Агентство направило запрос в правительство региона, но на момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в новый состав правительства не включил трех заместителей. Ими оказались Татьяна Бучкова, Александр Мажаров и Аркадий Бессонов.