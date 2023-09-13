13 сентября 2023

Губернатор Артюхов представил новый состав правительства ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновники, совещание, гимн россии, заседание, депутаты
Артюхов назначил новых заместителей Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов представил новый состав правительства автономного округа. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Дмитрий Артюхов представил новый состав правительства ЯНАО. В него вошли девять заместителей главы региона», — говорится в сообщении.

Новым заместителем губернатора стал Александр Емельянов, ранее возглавлявший дирекцию капитального строительства и инвестиций ЯНАО. В его полномочия входит контроль депстроительства и службы госстройнадзора. Константин Оболтин в качестве заместителя губернатора и директора департамента информационных технологий будет также курировать работу службы по делам архивов и службы ЗАГС.

Свою работу продолжили первый заместитель Александр Калинин, Сергей Карасев и Альбина Свинцова, единственная оставшаяся в правительстве со времен экс-губернатора Дмитрия Кобылкина. Некоторые старые заместители Артюхова получили новые полномочия. Помимо внутренней политики Сергей Климентьев будет контролировать департаменты по делам КМНС, молодежной политики, региональной безопасности и государственно-правовой департамент. Александр Подорога сохраняет за собой кураторство дептранспорта и будет координировать работу департамента внешних связей, управделами правительства, службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин.

В ведение Андрея Гаранина в качестве замгубернатора, который отвечает за депприроды, войдут также департамент гражданской защиты и департамент по физической культуре. А руководитель аппарата губернатора Ирина Новоселова займется социальным блоком, которым ранее руководила Татьяна Бучкова.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов представил новый состав правительства автономного округа. Об этом сообщается на сайте правительства. «Дмитрий Артюхов представил новый состав правительства ЯНАО. В него вошли девять заместителей главы региона», — говорится в сообщении. Новым заместителем губернатора стал Александр Емельянов, ранее возглавлявший дирекцию капитального строительства и инвестиций ЯНАО. В его полномочия входит контроль депстроительства и службы госстройнадзора. Константин Оболтин в качестве заместителя губернатора и директора департамента информационных технологий будет также курировать работу службы по делам архивов и службы ЗАГС. Свою работу продолжили первый заместитель Александр Калинин, Сергей Карасев и Альбина Свинцова, единственная оставшаяся в правительстве со времен экс-губернатора Дмитрия Кобылкина. Некоторые старые заместители Артюхова получили новые полномочия. Помимо внутренней политики Сергей Климентьев будет контролировать департаменты по делам КМНС, молодежной политики, региональной безопасности и государственно-правовой департамент. Александр Подорога сохраняет за собой кураторство дептранспорта и будет координировать работу департамента внешних связей, управделами правительства, службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин. В ведение Андрея Гаранина в качестве замгубернатора, который отвечает за депприроды, войдут также департамент гражданской защиты и департамент по физической культуре. А руководитель аппарата губернатора Ирина Новоселова займется социальным блоком, которым ранее руководила Татьяна Бучкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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