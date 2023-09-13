Губернатор Артюхов представил новый состав правительства ЯНАО

14 сентября 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Артюхов назначил новых заместителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов представил новый состав правительства автономного округа. Об этом сообщается на сайте правительства. «Дмитрий Артюхов представил новый состав правительства ЯНАО. В него вошли девять заместителей главы региона», — говорится в сообщении. Новым заместителем губернатора стал Александр Емельянов, ранее возглавлявший дирекцию капитального строительства и инвестиций ЯНАО. В его полномочия входит контроль депстроительства и службы госстройнадзора. Константин Оболтин в качестве заместителя губернатора и директора департамента информационных технологий будет также курировать работу службы по делам архивов и службы ЗАГС. Свою работу продолжили первый заместитель Александр Калинин, Сергей Карасев и Альбина Свинцова, единственная оставшаяся в правительстве со времен экс-губернатора Дмитрия Кобылкина. Некоторые старые заместители Артюхова получили новые полномочия. Помимо внутренней политики Сергей Климентьев будет контролировать департаменты по делам КМНС, молодежной политики, региональной безопасности и государственно-правовой департамент. Александр Подорога сохраняет за собой кураторство дептранспорта и будет координировать работу департамента внешних связей, управделами правительства, службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин. В ведение Андрея Гаранина в качестве замгубернатора, который отвечает за депприроды, войдут также департамент гражданской защиты и департамент по физической культуре. А руководитель аппарата губернатора Ирина Новоселова займется социальным блоком, которым ранее руководила Татьяна Бучкова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов представил новый состав правительства автономного округа. Об этом сообщается на сайте правительства. «Дмитрий Артюхов представил новый состав правительства ЯНАО. В него вошли девять заместителей главы региона», — говорится в сообщении. Новым заместителем губернатора стал Александр Емельянов, ранее возглавлявший дирекцию капитального строительства и инвестиций ЯНАО. В его полномочия входит контроль депстроительства и службы госстройнадзора. Константин Оболтин в качестве заместителя губернатора и директора департамента информационных технологий будет также курировать работу службы по делам архивов и службы ЗАГС. Свою работу продолжили первый заместитель Александр Калинин, Сергей Карасев и Альбина Свинцова, единственная оставшаяся в правительстве со времен экс-губернатора Дмитрия Кобылкина. Некоторые старые заместители Артюхова получили новые полномочия. Помимо внутренней политики Сергей Климентьев будет контролировать департаменты по делам КМНС, молодежной политики, региональной безопасности и государственно-правовой департамент. Александр Подорога сохраняет за собой кураторство дептранспорта и будет координировать работу департамента внешних связей, управделами правительства, службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин. В ведение Андрея Гаранина в качестве замгубернатора, который отвечает за депприроды, войдут также департамент гражданской защиты и департамент по физической культуре. А руководитель аппарата губернатора Ирина Новоселова займется социальным блоком, которым ранее руководила Татьяна Бучкова.