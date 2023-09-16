Адмирал США Бауэр: контрнаступление идет медленно из-за сложностей на поле боя

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) терпит неудачу из-за сложностей на поле боя. Об этом заявил журналистам американский адмирал, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.
«Нет прямой связи между низкими производственными мощностями оборонного сектора стран НАТО и медленным продвижением контрнаступления на Украине. Причина заключается в том, что заложено огромное количество мин», — отметил Бауэр на пресс-конференции в Норвегии. По его словам, увеличение расходов на производство вооружений в странах блока НАТО может не принести ожидаемого результата для безопасности альянса.
Западные эксперты ранее высказали сомнения в том, что контрнаступление Украины к зиме закончится успехом. Ранее один из украинских военкомов Виталий Бережной заявил о крупных потерях среди мобилизованных в ВСУ. Он подчеркнул, что из ста человек, призванных в 2022 году, в живых осталось 10-20 военных, пишет RT.
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