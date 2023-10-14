В ХМАО водитель Камаза спровоцировал массовое ДТП. Фото 14 октября 2023 в 12:50 Размер текста - 17 + В ДТП никто не пострадал Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На 728-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель КАМАЗа спровоцировал аварию с участием четырех автомобилей. В пресс-службе управления ГИБДД по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что в ДТП никто не пострадал. «На 728-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск водитель КАМАЗа допустил столкновение со стоящим впереди Daihatsu. От удара иномарка влетела в припаркованный Mitsubishi L200. Тот, в свою очередь, въехал в Hyundai Solaris, который в итоге столкнулся с Kia Rio», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. В результате ДТП никто не пострадал. На 728-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель КАМАЗа спровоцировал аварию с участием четырех автомобилей. В пресс-службе управления ГИБДД по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что в ДТП никто не пострадал. «На 728-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск водитель КАМАЗа допустил столкновение со стоящим впереди Daihatsu. От удара иномарка влетела в припаркованный Mitsubishi L200. Тот, в свою очередь, въехал в Hyundai Solaris, который в итоге столкнулся с Kia Rio», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. В результате ДТП никто не пострадал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям