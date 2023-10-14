В ХМАО водитель Камаза спровоцировал массовое ДТП. Фото

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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
В ДТП никто не пострадал Фото:

На 728-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель КАМАЗа спровоцировал аварию с участием четырех автомобилей. В пресс-службе управления ГИБДД по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что в ДТП никто не пострадал.

«На 728-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск водитель КАМАЗа допустил столкновение со стоящим впереди Daihatsu. От удара иномарка влетела в припаркованный Mitsubishi L200. Тот, в свою очередь, въехал в Hyundai Solaris, который в итоге столкнулся с Kia Rio», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. В результате ДТП никто не пострадал.

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На 728-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель КАМАЗа спровоцировал аварию с участием четырех автомобилей. В пресс-службе управления ГИБДД по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что в ДТП никто не пострадал. «На 728-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск водитель КАМАЗа допустил столкновение со стоящим впереди Daihatsu. От удара иномарка влетела в припаркованный Mitsubishi L200. Тот, в свою очередь, въехал в Hyundai Solaris, который в итоге столкнулся с Kia Rio», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. В результате ДТП никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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