В ДТП никто не пострадал
На 728-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель КАМАЗа спровоцировал аварию с участием четырех автомобилей. В пресс-службе управления ГИБДД по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что в ДТП никто не пострадал.
«На 728-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск водитель КАМАЗа допустил столкновение со стоящим впереди Daihatsu. От удара иномарка влетела в припаркованный Mitsubishi L200. Тот, в свою очередь, въехал в Hyundai Solaris, который в итоге столкнулся с Kia Rio», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. В результате ДТП никто не пострадал.
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