28 октября 2023

Израиль предложил Эрдогану забрать жителей Газы в Турцию

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Отношения между Израилем и Турцией остро накалены Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В ответ на обвинения Израиля в военных преступлениях президенту Турции Реджеп Таийп Эрдогану предложили забрать под свою защиту к себе с страну жителей сектора Газа. С таким заявление выступил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир.

«На это я могу предложить Эрдогану, чтобы он не только поддерживал их издалека, но и забрал их под его защиту — жить в Турции», — приводят его слова сайт телеканала «РЕН-ТВ». При этом, по словам министра, Эрдоган выступает за «нацистских убийц, которые убивали, грабили и насиловали» жителей Израиля.

Ранее президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявлял, что запад должен быть осторожен в войне на Ближнем Востоке, чтобы не допустить конфликта «креста с полумесяца» в других регионах. В то же время Анкара ищет возможность объявить Израиль военным преступником.

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В ответ на обвинения Израиля в военных преступлениях президенту Турции Реджеп Таийп Эрдогану предложили забрать под свою защиту к себе с страну жителей сектора Газа. С таким заявление выступил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир. «На это я могу предложить Эрдогану, чтобы он не только поддерживал их издалека, но и забрал их под его защиту — жить в Турции», — приводят его слова сайт телеканала «РЕН-ТВ». При этом, по словам министра, Эрдоган выступает за «нацистских убийц, которые убивали, грабили и насиловали» жителей Израиля. Ранее президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявлял, что запад должен быть осторожен в войне на Ближнем Востоке, чтобы не допустить конфликта «креста с полумесяца» в других регионах. В то же время Анкара ищет возможность объявить Израиль военным преступником.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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