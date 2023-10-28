Израиль предложил Эрдогану забрать жителей Газы в Турцию

29 октября 2023 в 02:16 Размер текста - 17 +

Отношения между Израилем и Турцией остро накалены Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В ответ на обвинения Израиля в военных преступлениях президенту Турции Реджеп Таийп Эрдогану предложили забрать под свою защиту к себе с страну жителей сектора Газа. С таким заявление выступил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир. «На это я могу предложить Эрдогану, чтобы он не только поддерживал их издалека, но и забрал их под его защиту — жить в Турции», — приводят его слова сайт телеканала «РЕН-ТВ». При этом, по словам министра, Эрдоган выступает за «нацистских убийц, которые убивали, грабили и насиловали» жителей Израиля. Ранее президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявлял, что запад должен быть осторожен в войне на Ближнем Востоке, чтобы не допустить конфликта «креста с полумесяца» в других регионах. В то же время Анкара ищет возможность объявить Израиль военным преступником.

В ответ на обвинения Израиля в военных преступлениях президенту Турции Реджеп Таийп Эрдогану предложили забрать под свою защиту к себе с страну жителей сектора Газа. С таким заявление выступил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир. «На это я могу предложить Эрдогану, чтобы он не только поддерживал их издалека, но и забрал их под его защиту — жить в Турции», — приводят его слова сайт телеканала «РЕН-ТВ». При этом, по словам министра, Эрдоган выступает за «нацистских убийц, которые убивали, грабили и насиловали» жителей Израиля. Ранее президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявлял, что запад должен быть осторожен в войне на Ближнем Востоке, чтобы не допустить конфликта «креста с полумесяца» в других регионах. В то же время Анкара ищет возможность объявить Израиль военным преступником.