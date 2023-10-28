Эрдоган предостерег Запад от войны мусульман и христиан

Запад должен быть осторожен в войне на Ближнем Востоке, чтобы не допустить конфликта между мусульманами и христианами в других регионах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган во время выступления на пропалестинском митинге у себя в стране.
«Эй Запад, я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем такими же на Ближнем Востоке» — заявил Реджеп Эрдоган. Телеканал
Во время выступления Эрдоган заявил, что Турция признает Израиль военным преступником. По его словам, евреи «оккупировали территорию Палестины» после Второй Мировой войны.
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