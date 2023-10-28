Эрдоган предостерег Запад от войны мусульман и христиан

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Саммит G20, эрдоган реджеп тайип
Реджеп Эрдоган принимает участие в пропалестинском митинге в Турции Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Запад должен быть осторожен в войне на Ближнем Востоке, чтобы не допустить конфликта между мусульманами и христианами в других регионах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган во время выступления на пропалестинском митинге у себя в стране.

«Эй Запад, я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем такими же на Ближнем Востоке» — заявил Реджеп Эрдоган. Телеканал AHABER введет прямую трансляцию митинга в Турции.

Во время выступления Эрдоган заявил, что Турция признает Израиль военным преступником. По его словам, евреи «оккупировали территорию Палестины» после Второй Мировой войны.

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Запад должен быть осторожен в войне на Ближнем Востоке, чтобы не допустить конфликта между мусульманами и христианами в других регионах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган во время выступления на пропалестинском митинге у себя в стране. «Эй Запад, я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем такими же на Ближнем Востоке» — заявил Реджеп Эрдоган. Телеканал AHABER введет прямую трансляцию митинга в Турции. Во время выступления Эрдоган заявил, что Турция признает Израиль военным преступником. По его словам, евреи «оккупировали территорию Палестины» после Второй Мировой войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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