Кабмин вводит временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

Правительство РФ вводит запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Изменения вступают в силу 1 ноября. Об этом говорит на сайте кабмина РФ.
«Из России запрещается вывозить лом металлов, плакированных драгоценными металлами. Также [запрещается вывозить] прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов», —
Уточняется, что с помощью ограничений удастся увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Кроме того, это позволит сократить незаконные торговые операции, связанные с вывозом драгметаллов.
Ранее в Минфине заявляли, что в РФ планируют ужесточить налогообложение на добычу драгметаллов, которые извлекаются в рудах других металлов. Сообщалось, что на тот момент сбором облагалось только извлечение полезных ископаемых по лицензии.
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