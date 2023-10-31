Кабмин вводит временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

31 октября 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Запрет позволит сократить незаконные торговые операции, связанные с вывозом драгметаллов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство РФ вводит запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Изменения вступают в силу 1 ноября. Об этом говорит на сайте кабмина РФ. «Из России запрещается вывозить лом металлов, плакированных драгоценными металлами. Также [запрещается вывозить] прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов», — сообщили в официальном telegram-канале кабмина РФ. Уточняется, что с помощью ограничений удастся увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Кроме того, это позволит сократить незаконные торговые операции, связанные с вывозом драгметаллов. Ранее в Минфине заявляли, что в РФ планируют ужесточить налогообложение на добычу драгметаллов, которые извлекаются в рудах других металлов. Сообщалось, что на тот момент сбором облагалось только извлечение полезных ископаемых по лицензии.

Правительство РФ вводит запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Изменения вступают в силу 1 ноября. Об этом говорит на сайте кабмина РФ. «Из России запрещается вывозить лом металлов, плакированных драгоценными металлами. Также [запрещается вывозить] прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов», — сообщили в официальном telegram-канале кабмина РФ. Уточняется, что с помощью ограничений удастся увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Кроме того, это позволит сократить незаконные торговые операции, связанные с вывозом драгметаллов. Ранее в Минфине заявляли, что в РФ планируют ужесточить налогообложение на добычу драгметаллов, которые извлекаются в рудах других металлов. Сообщалось, что на тот момент сбором облагалось только извлечение полезных ископаемых по лицензии.