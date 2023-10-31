31 октября 2023

Кабмин вводит временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

© Служба новостей «URA.RU»
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Объекты компании "Ренова" в Екатеринбурге и Верхней Пышме, слиток, золото, драгоценные металлы
Запрет позволит сократить незаконные торговые операции, связанные с вывозом драгметаллов Фото:

Правительство РФ вводит запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Изменения вступают в силу 1 ноября. Об этом говорит на сайте кабмина РФ.

«Из России запрещается вывозить лом металлов, плакированных драгоценными металлами. Также [запрещается вывозить] прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов», — сообщили в официальном telegram-канале кабмина РФ.

Уточняется, что с помощью ограничений удастся увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Кроме того, это позволит сократить незаконные торговые операции, связанные с вывозом драгметаллов.

Ранее в Минфине заявляли, что в РФ планируют ужесточить налогообложение на добычу драгметаллов, которые извлекаются в рудах других металлов. Сообщалось, что на тот момент сбором облагалось только извлечение полезных ископаемых по лицензии.

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Правительство РФ вводит запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Изменения вступают в силу 1 ноября. Об этом говорит на сайте кабмина РФ. «Из России запрещается вывозить лом металлов, плакированных драгоценными металлами. Также [запрещается вывозить] прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов», — сообщили в официальном telegram-канале кабмина РФ. Уточняется, что с помощью ограничений удастся увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Кроме того, это позволит сократить незаконные торговые операции, связанные с вывозом драгметаллов. Ранее в Минфине заявляли, что в РФ планируют ужесточить налогообложение на добычу драгметаллов, которые извлекаются в рудах других металлов. Сообщалось, что на тот момент сбором облагалось только извлечение полезных ископаемых по лицензии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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