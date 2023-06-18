В России хотят ужесточить налог на добычу драгоценных металлов

19 июня 2023 в 02:49 Размер текста - 17 +

Такую меру предложила Генпрокуратура, ее поддержал Минфин Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России хотят ужесточить налогообложение на добычу драгоценных металлов, извлекаемых в рудах других металлов. Такую инициативу предложил замглава Минфина Алексей Сазанов. «Министерство прорабатывает возможные варианты совершенствования порядка исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче многокомпонентных комплексных руд, в том числе содержащих драгоценные металлы», — рассказали «Известиям» в Минфине. Аналитики объяснили, что сейчас сбором облагается только извлечение полезных ископаемых по лицензии. Что же касается драгметаллов, извлекаемых попутно из отвалов и отходов добывающих компаний, к ним применяется льготная ставка НДПИ 0%. Ранее свердловский экономист Виталий Калугин раскрыл, куда лучше вкладывать деньги в 2023 году. По его мнению, не стоит вкладывать сбережения в золото. Эксперт объяснил это тем, что нынешний курс драгоценного металла (5,2 тысячи рублей за грамм) слишком высок, а ожидать его роста до мартовских показателей 2022 года в 8 тысяч рублей не стоит.

В России хотят ужесточить налогообложение на добычу драгоценных металлов, извлекаемых в рудах других металлов. Такую инициативу предложил замглава Минфина Алексей Сазанов. «Министерство прорабатывает возможные варианты совершенствования порядка исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче многокомпонентных комплексных руд, в том числе содержащих драгоценные металлы», — рассказали «Известиям» в Минфине. Аналитики объяснили, что сейчас сбором облагается только извлечение полезных ископаемых по лицензии. Что же касается драгметаллов, извлекаемых попутно из отвалов и отходов добывающих компаний, к ним применяется льготная ставка НДПИ 0%. Ранее свердловский экономист Виталий Калугин раскрыл, куда лучше вкладывать деньги в 2023 году. По его мнению, не стоит вкладывать сбережения в золото. Эксперт объяснил это тем, что нынешний курс драгоценного металла (5,2 тысячи рублей за грамм) слишком высок, а ожидать его роста до мартовских показателей 2022 года в 8 тысяч рублей не стоит.