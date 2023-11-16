16 ноября 2023

Следком ХМАО возбудил уголовное дело по факту избиения школьника

© Служба новостей «URA.RU»
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Шишков Владимир. Следственный комитет. Челябинск, следственный комитет, шеврон
В СК Пыть-Яха завели уголовное дело из-за избиения 12-летнего ребенка на улице Фото:

В следственном комитете Пыть-Яха (ХМАО) возбудили уголовное дело после избиения 12-летнего школьника на улице. По предварительным данным, ребенка хотели обокрасть. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе окружного Следкома.

«12 ноября 2023 года около 19 часов мужчина, находясь вблизи дома №2А, расположенного в 1 микрорайоне „Центральный“ города Пыть-Яха, в целях завладения чужим имуществом незаконно предъявил несовершеннолетнему 2011 года рождения требование о передаче ему денежных средств и применил насилие, ударив кулаком по лицу потерпевшего, отчего последний потерял сознание» — сообщили в СК Югры.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело за вымогательство денежных средств с применением насилия. Точное количество фигурантов происшествия установят следователи.

Ранее URA.RU писало о том, что школьник из Пыть-Яха (ХМАО) оказался в больнице после жестокого избиения группой подростков. Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил подчиненным провести проверку инцидента.

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В следственном комитете Пыть-Яха (ХМАО) возбудили уголовное дело после избиения 12-летнего школьника на улице. По предварительным данным, ребенка хотели обокрасть. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе окружного Следкома. «12 ноября 2023 года около 19 часов мужчина, находясь вблизи дома №2А, расположенного в 1 микрорайоне „Центральный“ города Пыть-Яха, в целях завладения чужим имуществом незаконно предъявил несовершеннолетнему 2011 года рождения требование о передаче ему денежных средств и применил насилие, ударив кулаком по лицу потерпевшего, отчего последний потерял сознание» — сообщили в СК Югры. В настоящий момент возбуждено уголовное дело за вымогательство денежных средств с применением насилия. Точное количество фигурантов происшествия установят следователи. Ранее URA.RU писало о том, что школьник из Пыть-Яха (ХМАО) оказался в больнице после жестокого избиения группой подростков. Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил подчиненным провести проверку инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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