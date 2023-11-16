Следком ХМАО возбудил уголовное дело по факту избиения школьника

В следственном комитете Пыть-Яха (ХМАО) возбудили уголовное дело после избиения 12-летнего школьника на улице. По предварительным данным, ребенка хотели обокрасть. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе окружного Следкома.
«12 ноября 2023 года около 19 часов мужчина, находясь вблизи дома №2А, расположенного в 1 микрорайоне „Центральный“ города Пыть-Яха, в целях завладения чужим имуществом незаконно предъявил несовершеннолетнему 2011 года рождения требование о передаче ему денежных средств и применил насилие, ударив кулаком по лицу потерпевшего, отчего последний потерял сознание» — сообщили в СК Югры.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело за вымогательство денежных средств с применением насилия. Точное количество фигурантов происшествия установят следователи.
Ранее URA.RU писало о том, что школьник из Пыть-Яха (ХМАО) оказался в больнице после жестокого избиения группой подростков. Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил подчиненным провести проверку инцидента.
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