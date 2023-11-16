В ХМАО группа неизвестных избила школьника до потери памяти

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Ребенок попал в реанимацию после избиения группой подростков Фото:

Школьник из Пыть-Яха (ХМАО) оказался в больнице после жестокого избиения группой подростков. Он попал в реанимацию с травмами и потерей памяти. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружной полиции.

«По факту нанесения ребенку телесных повреждений сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению данного преступления», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

По словам источника в силовых структурах, 12-летний мальчик пошел за хлебом, и на обратном пути его жестоко избили трое подростков постарше. В данный момент ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему сложно говорить. Кроме того, из-за провалов в памяти, он не может прояснить обстоятельства инцидента, что значительно затрудняет ход следствия.

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Школьник из Пыть-Яха (ХМАО) оказался в больнице после жестокого избиения группой подростков. Он попал в реанимацию с травмами и потерей памяти. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружной полиции. «По факту нанесения ребенку телесных повреждений сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению данного преступления», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры. По словам источника в силовых структурах, 12-летний мальчик пошел за хлебом, и на обратном пути его жестоко избили трое подростков постарше. В данный момент ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему сложно говорить. Кроме того, из-за провалов в памяти, он не может прояснить обстоятельства инцидента, что значительно затрудняет ход следствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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