В ХМАО группа неизвестных избила школьника до потери памяти

16 ноября 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

Ребенок попал в реанимацию после избиения группой подростков Фото: Анна Майорова © URA.RU Школьник из Пыть-Яха (ХМАО) оказался в больнице после жестокого избиения группой подростков. Он попал в реанимацию с травмами и потерей памяти. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружной полиции. «По факту нанесения ребенку телесных повреждений сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению данного преступления», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры. По словам источника в силовых структурах, 12-летний мальчик пошел за хлебом, и на обратном пути его жестоко избили трое подростков постарше. В данный момент ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему сложно говорить. Кроме того, из-за провалов в памяти, он не может прояснить обстоятельства инцидента, что значительно затрудняет ход следствия.

Школьник из Пыть-Яха (ХМАО) оказался в больнице после жестокого избиения группой подростков. Он попал в реанимацию с травмами и потерей памяти. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружной полиции. «По факту нанесения ребенку телесных повреждений сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению данного преступления», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры. По словам источника в силовых структурах, 12-летний мальчик пошел за хлебом, и на обратном пути его жестоко избили трое подростков постарше. В данный момент ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему сложно говорить. Кроме того, из-за провалов в памяти, он не может прояснить обстоятельства инцидента, что значительно затрудняет ход следствия.