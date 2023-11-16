16 ноября 2023

Прокурор ХМАО Ботвинкин взял на контроль дело о нанесении побоев школьнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание законодательного собрания челябинской области. Челябинск, прокурор, погоны прокурора, габриелян карен
Прокуратура ХМАО подключилась к делу о нападении подростков на школьника Фото:

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил подчиненным в Пыть-Яхе провести проверку инцидента о нанесении побоев школьнику, которого избили по пути из магазина трое подростков. Информация опубликована на сайте окружной прокуратуры.

«Прокуратура Пыть-Яха организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о нанесении подростками побоев несовершеннолетнему. По предварительной информации, 12-летний мальчик пошел в продуктовый магазин и на обратном пути его избили трое подростков. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение», — указано в публикации.

Силовики выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки при подтверждении фактов, указанных в публикации, прокуратура примет меры реагирования. Доследственная проверка также находится на контроле прокурора округа.

Ранее URA.RU писало о том, что группа подростков избила школьника до потери памяти. Он попал в реанимацию с травмами.

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Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил подчиненным в Пыть-Яхе провести проверку инцидента о нанесении побоев школьнику, которого избили по пути из магазина трое подростков. Информация опубликована на сайте окружной прокуратуры. «Прокуратура Пыть-Яха организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о нанесении подростками побоев несовершеннолетнему. По предварительной информации, 12-летний мальчик пошел в продуктовый магазин и на обратном пути его избили трое подростков. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение», — указано в публикации. Силовики выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки при подтверждении фактов, указанных в публикации, прокуратура примет меры реагирования. Доследственная проверка также находится на контроле прокурора округа. Ранее URA.RU писало о том, что группа подростков избила школьника до потери памяти. Он попал в реанимацию с травмами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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