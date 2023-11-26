В Пермском крае на торги выставили пневматический пистолет «Вальтер»

27 ноября 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Стоимость арестованного пистолета составляет 7310 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае на торги выставили арестованный пневматический пистолет марки «Вальтер» Walhter. Сообщение о реализации имущества размещено на сайте территориального управления Росимущества. «Наименование имущества: пневматический пистолет „Walhter“, Modell PPK/S. Стоимость позиции с НДС (руб.) 7310. Правовой статус: арестованное», — указано на сайте управления. Информации о дате начала приема заявок на участие в аукционе, а также о дате его проведения, на сайте ТУ Росимущества нет. Ранее теруправление Росимущества объявило о продаже крестика с надписью «Спаси и сохрани». Лот был оценен в 1583 рубля 33 копейки. Также на торги были выставлены чурки, которые находились на ответственном хранении у жительницы деревни Гаревка.

В Пермском крае на торги выставили арестованный пневматический пистолет марки «Вальтер» Walhter. Сообщение о реализации имущества размещено на сайте территориального управления Росимущества. «Наименование имущества: пневматический пистолет „Walhter“, Modell PPK/S. Стоимость позиции с НДС (руб.) 7310. Правовой статус: арестованное», — указано на сайте управления. Информации о дате начала приема заявок на участие в аукционе, а также о дате его проведения, на сайте ТУ Росимущества нет. Ранее теруправление Росимущества объявило о продаже крестика с надписью «Спаси и сохрани». Лот был оценен в 1583 рубля 33 копейки. Также на торги были выставлены чурки, которые находились на ответственном хранении у жительницы деревни Гаревка.