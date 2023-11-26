26 ноября 2023

В Пермском крае на торги выставили пневматический пистолет «Вальтер»

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость арестованного пистолета составляет 7310 рублей Фото:

В Пермском крае на торги выставили арестованный пневматический пистолет марки «Вальтер» Walhter. Сообщение о реализации имущества размещено на сайте территориального управления Росимущества.

«Наименование имущества: пневматический пистолет „Walhter“, Modell PPK/S. Стоимость позиции с НДС (руб.) 7310. Правовой статус: арестованное», — указано на сайте управления. Информации о дате начала приема заявок на участие в аукционе, а также о дате его проведения, на сайте ТУ Росимущества нет.

Ранее теруправление Росимущества объявило о продаже крестика с надписью «Спаси и сохрани». Лот был оценен в 1583 рубля 33 копейки. Также на торги были выставлены чурки, которые находились на ответственном хранении у жительницы деревни Гаревка.

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В Пермском крае на торги выставили арестованный пневматический пистолет марки «Вальтер» Walhter. Сообщение о реализации имущества размещено на сайте территориального управления Росимущества. «Наименование имущества: пневматический пистолет „Walhter“, Modell PPK/S. Стоимость позиции с НДС (руб.) 7310. Правовой статус: арестованное», — указано на сайте управления. Информации о дате начала приема заявок на участие в аукционе, а также о дате его проведения, на сайте ТУ Росимущества нет. Ранее теруправление Росимущества объявило о продаже крестика с надписью «Спаси и сохрани». Лот был оценен в 1583 рубля 33 копейки. Также на торги были выставлены чурки, которые находились на ответственном хранении у жительницы деревни Гаревка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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