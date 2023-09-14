14 сентября 2023

В Пермском крае Росимущество выставило на торги крестик

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Массовое крещение на Чусовой на станции Полевской, Свердловская область, крестик, крещение, религия, православие
Крестик оценен в 1583 рубля 33 копейки (архивное фото) Фото:

В Пермском крае территориальное управление Росимущества разместило на своем сайте объявление о продаже крестика с надписью «Спаси и сохрани». По информации ведомства, данное имущество было арестовано и реализуется «на комиссионных началах».

«Наименование имущества: крестик из металла желтого цвета с надписью с обратной стороны „Спаси и сохрани“. Правовой статус: арестованное», — сказано в объявлении. Реализацией данного имущества выступает ООО «Регион». Стоимость крестика составляет 1583 рубля 33 копейки. Также на торгах реализуются различные наименования ювелирных украшений.

Ранее Росимущество выставило на торги 150 чурок чурки ели, оценив лот в 97,2 рубля. Отмечалось, что чурки находились в деревне Гаревка на хранении у местной жительницы.

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В Пермском крае территориальное управление Росимущества разместило на своем сайте объявление о продаже крестика с надписью «Спаси и сохрани». По информации ведомства, данное имущество было арестовано и реализуется «на комиссионных началах». «Наименование имущества: крестик из металла желтого цвета с надписью с обратной стороны „Спаси и сохрани“. Правовой статус: арестованное», — сказано в объявлении. Реализацией данного имущества выступает ООО «Регион». Стоимость крестика составляет 1583 рубля 33 копейки. Также на торгах реализуются различные наименования ювелирных украшений. Ранее Росимущество выставило на торги 150 чурок чурки ели, оценив лот в 97,2 рубля. Отмечалось, что чурки находились в деревне Гаревка на хранении у местной жительницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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