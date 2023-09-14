В Пермском крае Росимущество выставило на торги крестик

В Пермском крае территориальное управление Росимущества разместило на своем сайте объявление о продаже крестика с надписью «Спаси и сохрани». По информации ведомства, данное имущество было арестовано и реализуется «на комиссионных началах».
«Наименование имущества: крестик из металла желтого цвета с надписью с обратной стороны „Спаси и сохрани“. Правовой статус: арестованное», — сказано в объявлении. Реализацией данного имущества выступает ООО «Регион». Стоимость крестика составляет 1583 рубля 33 копейки. Также на торгах реализуются различные наименования ювелирных украшений.
Ранее Росимущество выставило на торги 150 чурок чурки ели, оценив лот в 97,2 рубля. Отмечалось, что чурки находились в деревне Гаревка на хранении у местной жительницы.
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