24 мая 2023

В Пермском крае Росимущество продает на торгах 150 чурок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Чердынь, кот, белый кот, поленница дров, чердынь, сердце пармы, парма
Чурки выставлены на торги по цене 97 рублей Фото:

В Пермском крае на торги выставлены чурки ели. Информация представлена на сайте территориального управления Росимущества. Стоимость лота оценена в 97,2 рубля. Всего на торгах предстоит реализовать 150 чурок.

«Наименование имущества: 150 чурок породы ель объемом 3 куб. метра», — говорится в размещенной информации. Росимущество отмечает, что чурки находятся в деревне Гаревка Верещагинского округа на хранении у местной жительницы. Торги по продаже конфискованного имущества назначены на 29 мая.

Также в Прикамье управлением реализуются с торгов акции бывшего племенного конезавода. Сейчас их стоимость составляет 57 млн рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае на торги выставлены чурки ели. Информация представлена на сайте территориального управления Росимущества. Стоимость лота оценена в 97,2 рубля. Всего на торгах предстоит реализовать 150 чурок. «Наименование имущества: 150 чурок породы ель объемом 3 куб. метра», — говорится в размещенной информации. Росимущество отмечает, что чурки находятся в деревне Гаревка Верещагинского округа на хранении у местной жительницы. Торги по продаже конфискованного имущества назначены на 29 мая. Также в Прикамье управлением реализуются с торгов акции бывшего племенного конезавода. Сейчас их стоимость составляет 57 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...