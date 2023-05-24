В Пермском крае Росимущество продает на торгах 150 чурок

Чурки выставлены на торги по цене 97 рублей
В Пермском крае на торги выставлены чурки ели. Информация представлена на сайте территориального управления Росимущества. Стоимость лота оценена в 97,2 рубля. Всего на торгах предстоит реализовать 150 чурок.
«Наименование имущества: 150 чурок породы ель объемом 3 куб. метра», — говорится в размещенной информации. Росимущество отмечает, что чурки находятся в деревне Гаревка Верещагинского округа на хранении у местной жительницы. Торги по продаже конфискованного имущества назначены на 29 мая.
Также в Прикамье управлением реализуются с торгов акции бывшего племенного конезавода. Сейчас их стоимость составляет 57 млн рублей.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!