В Пермском крае Росимущество продает на торгах 150 чурок

25 мая 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Чурки выставлены на торги по цене 97 рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае на торги выставлены чурки ели. Информация представлена на сайте территориального управления Росимущества. Стоимость лота оценена в 97,2 рубля. Всего на торгах предстоит реализовать 150 чурок. «Наименование имущества: 150 чурок породы ель объемом 3 куб. метра», — говорится в размещенной информации. Росимущество отмечает, что чурки находятся в деревне Гаревка Верещагинского округа на хранении у местной жительницы. Торги по продаже конфискованного имущества назначены на 29 мая. Также в Прикамье управлением реализуются с торгов акции бывшего племенного конезавода. Сейчас их стоимость составляет 57 млн рублей.

В Пермском крае на торги выставлены чурки ели. Информация представлена на сайте территориального управления Росимущества. Стоимость лота оценена в 97,2 рубля. Всего на торгах предстоит реализовать 150 чурок. «Наименование имущества: 150 чурок породы ель объемом 3 куб. метра», — говорится в размещенной информации. Росимущество отмечает, что чурки находятся в деревне Гаревка Верещагинского округа на хранении у местной жительницы. Торги по продаже конфискованного имущества назначены на 29 мая. Также в Прикамье управлением реализуются с торгов акции бывшего племенного конезавода. Сейчас их стоимость составляет 57 млн рублей.