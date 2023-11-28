Близкий рассказал о свердловском полицейском, которого нашли мертвым в снегу

Капитан ГИБДД Новой Ляли Андрей Сальников, которого нашли мертвым в снегу, был спокойным, доброжелательным и был на хорошем счету у коллег. Об этом URA.RU сообщил один из родственников силовика.
«Андрей был уравновешенным, спокойным, доброжелательным. Был на хорошем счету у всех коллег. Он ветеран труда, спортсмен», — пояснил собеседник агентства.
Сальникову было 47 лет. У него остались трое детей, жена и внуки. В марте 2024 года он должен был выйти на пенсию, отработав 25 лет.
О смерти капитана стало известно днем. Его тело, по словам источника URA.RU, нашли на территории стрельбища в Новой Ляле. Там он отмечал повышение товарища, добавил инсайдер. В СК по Свердловской области отметили, что криминала в истории нет. Официальная причина смерти — переохлаждение.
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