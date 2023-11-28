Близкий рассказал о свердловском полицейском, которого нашли мертвым в снегу

Свердловский капитан, которого нашли мертвым, имел хорошую репутацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Массовый пикет за возвращение субсидий многодетным семьям. Сургут, снег, полиция, капитан полиции, погон полиция
Мужчина умер после корпоратива с коллегами Фото:

Капитан ГИБДД Новой Ляли Андрей Сальников, которого нашли мертвым в снегу, был спокойным, доброжелательным и был на хорошем счету у коллег. Об этом URA.RU сообщил один из родственников силовика.

«Андрей был уравновешенным, спокойным, доброжелательным. Был на хорошем счету у всех коллег. Он ветеран труда, спортсмен», — пояснил собеседник агентства.

Сальникову было 47 лет. У него остались трое детей, жена и внуки. В марте 2024 года он должен был выйти на пенсию, отработав 25 лет.

О смерти капитана стало известно днем. Его тело, по словам источника URA.RU, нашли на территории стрельбища в Новой Ляле. Там он отмечал повышение товарища, добавил инсайдер. В СК по Свердловской области отметили, что криминала в истории нет. Официальная причина смерти — переохлаждение.

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Капитан ГИБДД Новой Ляли Андрей Сальников, которого нашли мертвым в снегу, был спокойным, доброжелательным и был на хорошем счету у коллег. Об этом URA.RU сообщил один из родственников силовика. «Андрей был уравновешенным, спокойным, доброжелательным. Был на хорошем счету у всех коллег. Он ветеран труда, спортсмен», — пояснил собеседник агентства. Сальникову было 47 лет. У него остались трое детей, жена и внуки. В марте 2024 года он должен был выйти на пенсию, отработав 25 лет. О смерти капитана стало известно днем. Его тело, по словам источника URA.RU, нашли на территории стрельбища в Новой Ляле. Там он отмечал повышение товарища, добавил инсайдер. В СК по Свердловской области отметили, что криминала в истории нет. Официальная причина смерти — переохлаждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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